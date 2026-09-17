Es maestra y dice que sus alumnos le revelan los secretos de sus familias: "Cuentan todo"

La convivencia cotidiana dentro del ámbito educativo hace que, con el paso del tiempo, se genere un lazo especial entre una maestra con sus alumnos. La confianza que se construye durante los años de escolaridad también puede favorecer una relación cercana con las familias.

Un ejemplo de esta situación fue dado a conocer por Marisel , una maestra puertorriqueña que publicó un video en su perfil de Facebook para contar cómo es su trato con los padres de sus alumnos . En su relato, planteó una particularidad de su trabajo: debido a la cercanía que mantiene con las familias, está al tanto de numerosos aspectos de lo que sucede en la intimidad de sus hogares .

Con cierto sentido del humor , la maestra recomienda a los padres pensar dos veces antes de acercarse a la escuela el día en que se entregan las calificaciones . De manera irónica, se refiere a ellos como sus “ mejores amigos ”, pese a reconocer que con muchos de esos adultos jamás tuvo una conversación cara a cara .

La explicación , según cuenta la propia docente, está en los chicos . Son ellos quienes, durante el contacto cotidiano con sus profesores, terminan revelando espontáneamente detalles sobre lo que ocurre en sus casas y sobre las situaciones que forman parte de su vida familiar .

“Yo sé todo lo que pasa en sus casas”, comenta Marisel en el video. Según explica la educadora, los chicos suelen contar en clase una gran variedad de situaciones familiares: hablan sobre qué comidas prefieren sus padres, las discusiones o desacuerdos que tienen entre ellos, los lugares que visitaron durante sus vacaciones e incluso las enfermedades que, según ellos, sus padres alegaron para justificar una ausencia laboral.

Entre bromas y comentarios irónicos, la maestra aconseja a las familias no esforzarse demasiado por mantener determinados asuntos en secreto frente a los docentes. Al fin y al cabo, los niños funcionan como una especie de fuente permanente de información y suelen transmitir a sus profesores las novedades que ocurren en casa.

Además, Marisel asegura que sabe respetar la privacidad de las familias y que no revela aquello que los chicos le cuentan sobre su vida cotidiana. Para expresar ese compromiso con la confidencialidad, se compara con una persona incapaz de divulgar los secretos que le son confiados. La particular reflexión de la docente no tardó en despertar reacciones en las redes sociales, donde numerosos padres y colegas manifestaron sentirse identificados con una situación similar.

Las respuestas que recibió la publicación dejaron en evidencia que, para muchas familias, se trata de una experiencia bastante habitual durante los primeros años de escolaridad. Varios padres aprovecharon el espacio para contar situaciones similares.

Una de ellas, por ejemplo, explicó que su hijo le había revelado a su maestra que se iba a dormir temprano porque su mamá le daba unas gomitas con melatonina. Otra participante de la conversación aseguró que, en su caso, la profesora de su hija conoce prácticamente todo lo que sucede tanto dentro de su hogar como en las casas de quienes viven cerca.