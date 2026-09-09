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9 de septiembre de 2026 - 16:57
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Receta: cómo preparar un cremoso puré de zanahoria con leche de coco

Su delicada textura y su particular toque dulce hacen de esta preparación una alternativa ideal para acompañar diferentes platos o servir como entrada.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta: cómo preparar un cremoso puré de zanahoria con leche de coco.

Receta: cómo preparar un cremoso puré de zanahoria con leche de coco.

Aunque pueda parecer una combinación poco habitual, la zanahoria y la leche de coco forman un dúo especialmente acertado cuando se utilizan para preparar un puré. El sabor ligeramente dulce de la hortaliza encuentra un complemento ideal en las notas exóticas que aporta el coco. Agenda esta receta y sorprende a todos en la mesa.

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Se obtiene así un resultado una preparación de consistencia delicada y un gusto tan agradable que resulta difícil no querer servirse un poco más. Además, sus posibilidades van mucho más allá de acompañar otros alimentos: por sí solo, este puré puede funcionar como una alternativa sencilla para una comida liviana, completa y equilibrada.

Una de las principales ventajas de esta preparación es que puede adaptarse a distintas épocas del año. Puede servirse recién hecha y bien caliente durante los meses de bajas temperaturas, mientras que en temporadas de mayor calor también resulta agradable consumirla sin necesidad de que esté caliente.

Por otro lado, representa una alternativa interesante para quienes prefieren reducir o evitar los productos lácteos convencionales. La leche de coco permite conseguir una consistencia untuosa y agradable sin tener que añadir nata ni leche de origen vacuno.

A esto se suma su llamativo tono y un perfil de sabor suave, características que permiten combinarla fácilmente con platos de pescado, carnes blancas o utilizarla como primer plato en una comida o cena de carácter informal.

Para conseguir una crema de zanahoria con leche de coco sabrosa y equilibrada, el primer paso consiste en utilizar hortalizas en buen estado y cocinarlas sin prisas, mediante una cocción delicada que permita conservar tanto su sabor dulce como buena parte de sus cualidades.

A partir de ahí, se pueden incorporar otros elementos, como una base de verduras previamente pochadas o diferentes condimentos y especias, que ayudan a intensificar los aromas y a enriquecer el resultado final.

De todos modos, no es imprescindible añadir ingredientes adicionales para obtener una preparación sabrosa. Si se apuesta por una cocina basada en alimentos sencillos y poco procesados, la combinación por sí misma ofrece un resultado muy agradable. El resultado es una receta nutritiva, práctica y sencilla de elaborar, con un ligero aire tropical que permite incorporar variedad al habitual repertorio de cremas y purés preparados en casa.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  • 600 g de zanahorias
  • 200 ml de leche de coco
  • 1 patata mediana (opcional, para dar cuerpo)
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta blanca al gusto
  • Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer puré de zanahoria y leche de coco, paso a paso

  • Retira la piel de las zanahorias y córtalas en trozos o láminas. Si has decidido incorporar patata, pélala y trocéala también.
  • Introduce ambos vegetales en una olla, añade agua suficiente para cubrirlos y sazona ligeramente con sal.
  • Deja que se cocinen a temperatura media durante aproximadamente 20 minutos, o hasta comprobar que han adquirido una textura blanda y se pueden atravesar fácilmente con un tenedor.
  • Una vez listos, elimina el agua de cocción y pasa las verduras al recipiente de una batidora.
  • Incorpora la leche de coco, un chorrito de aceite de oliva y un poco de pimienta blanca. Procesa todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea, suave y de textura cremosa.
  • Si la preparación ha quedado con una consistencia demasiado densa, incorpora gradualmente una pequeña cantidad del líquido utilizado para hervir las verduras hasta alcanzar la textura deseada.
  • Comprueba cómo está de sazón y corrige el punto de sal si fuera necesario. Como toque opcional, puedes incorporar una cantidad muy pequeña de nuez moscada para intensificar el aroma.
  • Lleva el puré a la mesa mientras todavía esté caliente y dale un acabado sencillo con unas gotas de leche de coco por encima o algunas hierbas aromáticas frescas.

    Si quieres potenciar el sabor de la preparación desde el principio, existe un sencillo truco que puede marcar la diferencia: antes de añadir agua y comenzar la cocción, cocina durante unos minutos las zanahorias en una sartén con un poco de aceite de oliva. Este paso previo ayudará a intensificar sus aromas y aportará un resultado final más sabroso.

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