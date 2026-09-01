Flan de leche condensada: la receta fácil y cremosa para sorprender con un postre casero

Pocos postres tienen tanta presencia en la repostería tradicional española como el flan. Se trata de una receta clásica que forma parte de las sobremesas y reuniones familiares. Su popularidad es por la sencillez de su elaboración y por la posibilidad de modificarla según los gustos de cada persona.

Con una base compuesta por huevos, leche y azúcar, se pueden obtener numerosas versiones de este postre. La receta admite prácticamente todo tipo de variantes.

Es posible incorporar frutas de estación, mermeladas o distintos ingredientes para cambiar su sabor, entre ellos el café, el dulce de leche y el chocolate. De esta manera, una preparación tradicional puede transformarse fácilmente en diferentes alternativas.

Para esta oportunidad, la propuesta consiste en preparar un flan de leche condensada, una alternativa especialmente pensada para quienes disfrutan de los postres bien dulces. Su elaboración no presenta grandes complicaciones y conserva prácticamente el mismo procedimiento utilizado para hacer el flan clásico.

Aunque existe la posibilidad de repartir la preparación en flaneras individuales, optar por un único molde de mayor tamaño simplifica el proceso y resulta especialmente conveniente cuando se necesita llevar un postre para compartir en una reunión o celebración con muchos invitados. Receta de flan de leche condensada El flan de leche condensada se caracteriza por ofrecer una consistencia suave, uniforme y cremosa, que se consigue mediante una cocción lenta a baño María. Para prepararlo, se combinan los huevos con la leche condensada y la leche común, y luego se coloca la mezcla dentro de un recipiente previamente cubierto con caramelo. Finalmente, se cocina en el horno a temperatura moderada y de manera gradual, hasta que la preparación adquiere la firmeza necesaria. Tiempo de preparación Tiempo total: 1 hora y 15 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 1 hora

Ingredientes 1 lata de leche condensada (aprox. 370 g)

1 medida de la lata de leche entera

4 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

5 cucharadas de azúcar (para el caramelo)

2 cucharadas de agua (para el caramelo) Cómo hacer flan de leche condensada, paso a paso Hacer el caramelo : Colocá el azúcar junto con el agua en una cacerola pequeña y llevá la preparación a fuego medio. Esperá hasta que el azúcar se transforme en un caramelo de tono dorado . Una vez listo, distribuí el líquido por el fondo del molde de manera que toda la superficie quede cubierta.

: Colocá el y llevá la preparación a fuego medio. Esperá hasta que el azúcar se transforme en un caramelo de . Una vez listo, distribuí el líquido por el fondo del molde de manera que toda la superficie quede cubierta. Unir los componentes : Rompé los huevos en un recipiente y batilos hasta integrarlos. Luego sumá la leche condensada y agregá una cantidad de leche común equivalente a la medida utilizada de leche condensada . Si querés, incorporá también la vainilla. Revolvé todo con movimientos suaves y evitá batir demasiado para impedir que se formen burbujas de aire .

: Rompé los y batilos hasta integrarlos. Luego sumá la y agregá una cantidad de . Si querés, incorporá también la vainilla. Revolvé todo con movimientos suaves y evitá batir demasiado para impedir que se formen . Colocar la preparación en el molde: Volcá cuidadosamente la mezcla sobre la base que ya está cubierta con caramelo. Antes de hacerlo, filtrá el preparado con un colador, de modo que se eliminen posibles grumos y el resultado final tenga una textura uniforme y sedosa. Cocción a baño María : Ubicá el recipiente con el flan dentro de una fuente para horno y agregá agua caliente hasta alcanzar aproximadamente la mitad de la altura del molde . Llevá todo al horno, previamente ajustado a 160 °C , y cociná durante alrededor de una hora . Es importante controlar la preparación para evitar que el agua llegue a una ebullición demasiado intensa.

: Ubicá el recipiente con el flan dentro de una y agregá agua caliente hasta alcanzar aproximadamente . Llevá todo al horno, previamente ajustado a , y cociná durante alrededor de . Es importante controlar la preparación para evitar que el agua llegue a una ebullición demasiado intensa. Verificar el punto : Para saber si el flan ya está listo, introducí cuidadosamente una aguja o un cuchillo de hoja fina en el centro. Si al retirarlo sale limpio, significa que la preparación ya cuajó correctamente . En caso de que queden restos adheridos, prolongá la cocción durante algunos minutos y volvé a comprobar.

: Para saber si el flan ya está listo, introducí cuidadosamente una en el centro. Si al retirarlo sale limpio, significa que la preparación ya . En caso de que queden restos adheridos, prolongá la cocción durante algunos minutos y volvé a comprobar. Dejar enfriar y retirar del molde: Una vez terminada la cocción, sacá el flan del horno y esperá a que alcance la temperatura ambiente. Después, colocá el molde en la heladera durante al menos cuatro horas para que la preparación termine de asentarse antes de desmoldarla. Para retirarlo, recorré cuidadosamente los bordes con un cuchillo y luego invertí el recipiente sobre un plato para que el flan caiga. Presentación: El postre debe servirse bien frío, acompañado del caramelo que queda en la base y que se derrama sobre la superficie al desmoldarlo.

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