Bizcocho de remolacha: una receta fácil y nutritiva para preparar en casa.

El bizcocho de remolacha es una alternativa dentro del mundo de las preparaciones dulces que se aleja de las opciones más habituales y logra sorprender a quienes lo prueban. Su textura húmeda y esponjosa se combina con un perfil diferente, mientras que su ingrediente protagonista aporta antioxidantes, vitaminas y minerales.

Además, esta preparación puede contribuir al buen funcionamiento del sistema digestivo y favorecer el cuidado de órganos fundamentales como el corazón. Incorporar vegetales en una elaboración dulce como esta permite transformar el postre en una alternativa con un perfil nutricional más interesante, sin renunciar a un sabor apto para todo tipo de paladares.

Receta de bizcocho de remolacha El bizcocho de remolacha se caracteriza por presentar una textura esponjosa, suave y húmeda, gracias a que la remolacha constituye uno de sus componentes principales. Para prepararlo, se utiliza la hortaliza previamente cocida o asada, que luego se procesa hasta obtener una preparación que pueda incorporarse a la mezcla.

El procedimiento comienza con el batido de los ingredientes líquidos junto con el azúcar. A continuación, se suma la remolacha triturada y, finalmente, se agregan los ingredientes secos junto con la levadura. Esta combinación permite obtener una miga liviana, húmeda y bien aireada.

Tiempo de preparación Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35 minutos Ingredientes 250 g de remolacha cocida y pelada

3 huevos grandes

150 g de azúcar

100 ml de aceite de oliva suave

180 g de harina de trigo

1 sobre de levadura química (16 g)

1 pizca de sal

Ralladura de 1/2 limón (opcional)

Azúcar glas para decorar (opcional) Cómo hacer bizcocho de remolacha, paso a paso Enciende el horno con anticipación y ajusta la temperatura a 180 °C , utilizando calor tanto en la parte superior como inferior.

y ajusta la temperatura a , utilizando calor tanto en la parte superior como inferior. Procesa la remolacha previamente cocida hasta conseguir una preparación de textura lisa y uniforme , similar a un puré.

hasta conseguir una preparación de , similar a un puré. Coloca los huevos y el azúcar en un recipiente amplio y bátelos hasta que la preparación adquiera un tono más claro.

en un recipiente amplio y bátelos hasta que la preparación adquiera Agrega el aceite de manera gradual , mientras integras los ingredientes con movimientos suaves.

, mientras integras los ingredientes con movimientos suaves. Incorpora el puré de remolacha y suma también la ralladura de limón , mezclando hasta distribuirlos.

y suma también la , mezclando hasta distribuirlos. Pasa la harina por un tamiz junto con la levadura y una pequeña cantidad de sal, incorporándolas sobre la preparación. Integra todo mediante movimientos envolventes , procurando que la mezcla quede homogénea y sin presencia de grumos.

, procurando que la mezcla quede y sin presencia de grumos. Coloca la preparación dentro de un recipiente para hornear que previamente hayas untado con grasa y espolvoreado con harina.

que previamente hayas y espolvoreado con Cocina en el horno durante aproximadamente 35 minutos. Para comprobar que está listo, introduce un palito en la parte central; deberá salir sin restos de masa.

Para comprobar que está listo, introduce en la parte central; deberá Una vez fuera del horno, permite que el bizcocho pierda temperatura sobre una rejilla antes de retirarlo del molde. Como toque final, puedes añadir una ligera capa de azúcar glas por encima si así lo prefieres. Consejos técnicos Airea los huevos mediante un batido prolongado hasta que aumenten de volumen y adquieran un tono más claro ; de esta manera, la mezcla quedará mucho más ligera y esponjosa.

; de esta manera, la mezcla quedará mucho más ligera y esponjosa. Mantén la puerta del horno cerrada mientras se hornea y evita abrirla innecesariamente, ya que una entrada repentina de aire puede hacer que el bizcocho pierda altura.

y evita abrirla innecesariamente, ya que una entrada repentina de aire puede hacer que el bizcocho pierda altura. Procura emplear la remolacha completamente escurrida, eliminando la mayor cantidad posible de líquido para impedir que la preparación incorpore una humedad excesiva.

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