El Gobierno analiza eliminar las terminales SUBE y acelerar el uso digital

Las escenas registradas en los últimos días, con estaciones terminales de trenes desbordadas , dejaron al descubierto los problemas que puede presentar el sistema de validación de la tarjeta SUBE . El inconveniente se agravó por la interrupción momentánea de las cargas desde el celular.

A su vez, también contribuyeron las fallas en el funcionamiento de los tótems destinados a acreditar saldo . La combinación de ambos problemas provocó importantes dificultades para miles de usuarios , que necesitaban recurrir a estas terminales físicas para poder utilizar el transporte.

Ante las dificultades que atraviesa el sistema , la Secretaría de Transporte volvió a poner sobre la mesa una iniciativa que ya venía siendo evaluada: eliminar de manera definitiva las terminales automáticas de SUBE ubicadas en las estaciones de tren .

Para que la decisión pueda aplicarse, será necesario formalizarla mediante una resolución ministerial . El objetivo de fondo es avanzar hacia una renovación tecnológica integral del sistema.

De acuerdo con las cifras oficiales de julio, en el país hay 11.475.000 tarjetas SUBE activas. Sin embargo, los registros indican que menos del 15% de los usuarios todavía recurre a las terminales físicas para realizar la acreditación de saldo de forma presencial.

Tarjeta Sube

Cómo sería el sistema si sacan la SUBE

De acuerdo con versiones que circulan, la iniciativa oficial apunta a reducir la congestión en los principales centros de transporte y trasladar la gestión hacia soluciones digitales que ya están disponibles y funcionando.

A partir de este cambio, la acreditación de saldo dejará de depender de los tótems tradicionales y podrá realizarse por distintas vías: mediante el teléfono celular, a través de los kioscos adheridos que opten por continuar ofreciendo el servicio y, principalmente, utilizando las validadoras instaladas en los colectivos. Este último mecanismo permite que la carga se refleje directamente en la tarjeta, sin depender de una terminal física fija.

La modernización de estas herramientas forma parte de un cambio tecnológico más profundo que atraviesa al sistema de transporte público del área metropolitana.

Mientras se define qué ocurrirá con las terminales automáticas, varias estaciones de tren ya comenzaron a sumar molinetes preparados para admitir distintas formas de pago, en una modalidad similar a la que actualmente funciona en los colectivos.

Aunque el sistema avance hacia nuevas modalidades de validación y pago, el Gobierno buscó llevar tranquilidad sobre la continuidad de la tarjeta SUBE: el plástico seguirá vigente.

SUBE.

La razón principal está vinculada con su función dentro del esquema de segmentación de tarifas, dado que actualmente es el medio necesario para otorgar beneficios sociales, tarifas especiales y descuentos a jubilados y a otros grupos alcanzados por subsidios del Estado.