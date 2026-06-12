Las personas con discapacidad podrán usar la SUBE sin cargo: desde cuándo

Desde el 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar gratis en servicios de transporte público de jurisdicción nacional utilizando la t arjeta SUBE , siempre que tengan su Certificado Único de Discapacidad (CUD) asociado.

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La medida también alcanza a los trenes y busca simplificar el acceso al beneficio, evitando la presentación permanente del certificado físico y reduciendo trámites presenciales.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, tiene como finalidad:

Facilitar el acceso al beneficio del 100% de descuento.

Proteger la información personal de los usuarios.

Reducir el uso de documentación física susceptible a extravíos o fraudes.

Mejorar la experiencia de viaje para usuarios, conductores y operadores del sistema.

El sistema fue desarrollado de manera conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el sistema SUBE.

Cómo vincular el CUD a la tarjeta SUBE

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán:

Registrar la tarjeta SUBE a su nombre en el sitio oficial.

Ingresar a la cuenta personal y seleccionar la opción “Beneficios”.

Cargar el número de CUD (de 10 dígitos).

Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: Terminal Automática SUBE. Aplicación SUBE, con la opción “Acreditá o consultá saldo” (requiere Android 6 o superior con NFC). Validadoras en colectivos, informando al chofer.



Viaje en colectivos y uso del beneficio

En colectivos de jurisdicción nacional, la persona deberá:

Informar el destino al conductor.

Apoyar la tarjeta SUBE en la validadora hasta confirmar la operación.

En caso de viajar con acompañante, el procedimiento deberá repetirse para registrar ambos pasajes, siempre que el beneficio lo contemple.

Convivencia con el sistema actual

Aunque la SUBE se incorpora como principal herramienta para acceder al beneficio, el sistema tradicional continuará vigente. Es decir, también se podrá viajar presentando el CUD en formato físico.

La implementación será gradual y se prevé su extensión progresiva a otros sistemas de transporte del país.

Más información

Para consultas, se puede ingresar al sitio oficial de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse al 0800-555-3472, de lunes a viernes de 8 a 18 horas.