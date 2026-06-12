viernes 12 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de junio de 2026 - 11:07
Sociedad.

Viajes gratis con SUBE para personas con discapacidad: cómo acceder al nuevo sistema

El beneficio podrá usarse en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la vinculación de la tarjeta SUBE con el Certificado Único de Discapacidad.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivo usando su tarjeta SUBE.

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivo usando su tarjeta SUBE.

Desde el 19 de junio, quienes cuenten con discapacidad podrán viajar sin costo en colectivos de alcance nacional y en trenes utilizando la tarjeta SUBE, sin tener que exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento del traslado. La disposición fue comunicada por la Secretaría de Transporte.

Lee además
Marchar por las personas con discapacidad en Jujuy.
Reclamo.

Marcharon en Jujuy pidiendo por los derechos de las personas con discapacidad
Accidente en moto - Imagen creada con IA 
Jujuy.

"Los accidentes en moto nos están dejando muchísima gente con discapacidad"

Esta medida funcionará mediante la asociación del CUD con una tarjeta SUBE previamente registrada a nombre del beneficiario.

Tarjeta Sube
Tarjeta Sube

Tarjeta Sube

Según explicó la Secretaría de Transporte, la propuesta busca agilizar el acceso a este beneficio, proteger los datos personales de los usuarios y reducir la utilización de documentación que puede ser objeto de falsificaciones o maniobras fraudulentas.

La medida apunta además a optimizar la experiencia de traslado tanto de las personas con discapacidad como del personal que presta servicios en el transporte público. Para acceder al sistema, será indispensable que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quede asociado a una tarjeta SUBE registrada a nombre del titular del beneficio.

La nueva modalidad no elimina el esquema actual, sino que funcionará en paralelo. Quienes deseen seguir utilizando el beneficio mediante la exhibición del CUD en formato físico podrán continuar haciéndolo sin modificaciones.

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivo usando su tarjeta SUBE.

De esta manera, la tarjeta SUBE se suma como una opción complementaria que permite acceder al viaje gratuito en trenes y colectivos de jurisdicción nacional de una forma más práctica, rápida y cómoda.

La puesta en marcha de este sistema se realizará de manera escalonada y bajo una planificación conjunta. En una primera etapa abarcará los trenes y los colectivos de jurisdicción nacional, con la intención de ampliar su alcance gradualmente a distintas regiones del país.

La iniciativa fue desarrollada mediante el trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE, que participaron en el diseño e implementación de la nueva herramienta.

El nuevo sistema digital reduce la documentación en papel y facilita la acreditación del derecho para quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad.

Cómo acceder al descuento del 100% en la Tarjeta Sube

Quienes deseen utilizar este beneficio deberán tener su tarjeta SUBE registrada y vincularla con el número de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) mediante el portal oficial de SUBE.

La herramienta estará habilitada desde el 16 de junio y podrá gestionarse en cualquier momento, ya que no existe una fecha límite para realizar la adhesión. Tras registrar la tarjeta, el usuario deberá ingresar a su perfil personal, acceder al apartado “Beneficios” e incorporar el número de CUD, compuesto por diez cifras.

Una vez completado ese paso, será necesario habilitar el beneficio a través de alguna de las tres modalidades previstas para su activación:

  • Acercar la tarjeta SUBE a una Terminal Automática SUBE para completar la acreditación correspondiente.
  • Realizar la activación mediante la aplicación SUBE, ingresando a “Acreditá o consultá saldo”, luego a “Ver saldo” y apoyando la tarjeta en la parte posterior del teléfono celular. Esta opción está disponible para equipos con sistema Android 6 o superior que cuenten con tecnología NFC.
  • Habilitar el beneficio directamente en la validadora de pago del colectivo, comunicándole previamente al chofer que se desea efectuar la activación.
El trámite para asociar la tarjeta SUBE y el CUD se realiza desde el sitio oficial y no requiere intermediarios.

En el caso de los colectivos de jurisdicción nacional, el pasajero deberá indicar al conductor cuál es su destino y luego acercar la tarjeta a la validadora hasta que el sistema confirme la operación. Para los viajes en tren, será necesario apoyar la SUBE en el molinete al comenzar el trayecto y repetir la acción al finalizarlo para registrar la salida.

Cuando la persona con discapacidad se traslade junto a un acompañante, tendrá que realizar el mismo procedimiento para que ambos viajes queden registrados. El beneficio del pasaje gratuito se aplica sobre la misma tarjeta SUBE vinculada al titular del Certificado Único de Discapacidad.

Quienes necesiten obtener información sobre este beneficio podrán consultar el portal de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse telefónicamente al 0800-555-3472, de lunes a viernes entre las 8 y las 18. Además, en ese mismo sitio se publicará una sección con respuestas a las dudas más habituales vinculadas a la puesta en marcha de la medida.

El beneficio permite viajar sin costo en colectivos nacionales y trenes utilizando la SUBE vinculada al CUD.

Las siguientes son las líneas de colectivos de jurisdicción nacional donde estará habilitado este nuevo mecanismo: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

Si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, debe repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.

En el sistema ferroviario, esta nueva modalidad estará disponible en los servicios de los trenes Línea Sarmiento, Línea Roca, Línea Mitre, Línea San Martín, Línea Belgrano Sur, Línea Belgrano Norte, Línea Urquiza, Tren de la Costa y el Tren del Valle, que opera en la provincia de Neuquén.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Marcharon en Jujuy pidiendo por los derechos de las personas con discapacidad

"Los accidentes en moto nos están dejando muchísima gente con discapacidad"

Educación fue el eje de una nueva Mesa de Diálogo por la Discapacidad

La Escuela Helen Keller cumple 60 años: los desafíos de la educación inclusiva en Jujuy hoy

Un merendero de Jujuy suspendió la ayuda por falta de alimentos

Lo que se lee ahora
“Los chicos golpean la puerta”: merendero de Jujuy suspendió la merienda por falta de alimentos
Jujuy.

Un merendero de Jujuy suspendió la ayuda por falta de alimentos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé. 
Conmovedor

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial video
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia
Norte.

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia

Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)
Policiales.

Camionero manejaba borracho y en contramano por la avenida 19 de abril

Sigue la agenda del Mundial 2026: Canadá y Estados Unidos tendrán sus ceremonias inaugurales
EN VIVO.

Sigue la agenda del Mundial 2026: Canadá y Estados Unidos tendrán sus ceremonias inaugurales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel