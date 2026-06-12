Viajes gratis con SUBE para personas con discapacidad: cómo acceder al nuevo sistema

Desde el 19 de junio , quienes cuenten con discapacidad podrán viajar sin costo en colectivos de alcance nacional y en trenes utilizando la tarjeta SUBE , sin tener que exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento del traslado. La disposición fue comunicada por la Secretaría de Transporte.

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Esta medida funcionará mediante la asociación del CUD con una tarjeta SUBE previamente registrada a nombre del beneficiario .

Según explicó la Secretaría de Transporte , la propuesta busca agilizar el acceso a este beneficio , proteger los datos personales de los usuarios y reducir la utilización de documentación que puede ser objeto de falsificaciones o maniobras fraudulentas .

La medida apunta además a optimizar la experiencia de traslado tanto de las personas con discapacidad como del personal que presta servicios en el transporte público . Para acceder al sistema, será indispensable que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quede asociado a una tarjeta SUBE registrada a nombre del titular del beneficio .

La nueva modalidad no elimina el esquema actual, sino que funcionará en paralelo. Quienes deseen seguir utilizando el beneficio mediante la exhibición del CUD en formato físico podrán continuar haciéndolo sin modificaciones.

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivo usando su tarjeta SUBE.

De esta manera, la tarjeta SUBE se suma como una opción complementaria que permite acceder al viaje gratuito en trenes y colectivos de jurisdicción nacional de una forma más práctica, rápida y cómoda.

La puesta en marcha de este sistema se realizará de manera escalonada y bajo una planificación conjunta. En una primera etapa abarcará los trenes y los colectivos de jurisdicción nacional, con la intención de ampliar su alcance gradualmente a distintas regiones del país.

La iniciativa fue desarrollada mediante el trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE, que participaron en el diseño e implementación de la nueva herramienta.

El nuevo sistema digital reduce la documentación en papel y facilita la acreditación del derecho para quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad.

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Quienes deseen utilizar este beneficio deberán tener su tarjeta SUBE registrada y vincularla con el número de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) mediante el portal oficial de SUBE.

La herramienta estará habilitada desde el 16 de junio y podrá gestionarse en cualquier momento, ya que no existe una fecha límite para realizar la adhesión. Tras registrar la tarjeta, el usuario deberá ingresar a su perfil personal, acceder al apartado “Beneficios” e incorporar el número de CUD, compuesto por diez cifras.

Una vez completado ese paso, será necesario habilitar el beneficio a través de alguna de las tres modalidades previstas para su activación:

Acercar la tarjeta SUBE a una Terminal Automática SUBE para completar la acreditación correspondiente .

a una para completar la . Realizar la activación mediante la aplicación SUBE , ingresando a “Acreditá o consultá saldo” , luego a “Ver saldo” y apoyando la tarjeta en la parte posterior del teléfono celular . Esta opción está disponible para equipos con sistema Android 6 o superior que cuenten con tecnología NFC .

, ingresando a , luego a y apoyando la tarjeta en la parte posterior del . Esta opción está disponible para equipos con que cuenten con . Habilitar el beneficio directamente en la validadora de pago del colectivo, comunicándole previamente al chofer que se desea efectuar la activación.

El trámite para asociar la tarjeta SUBE y el CUD se realiza desde el sitio oficial y no requiere intermediarios.

En el caso de los colectivos de jurisdicción nacional, el pasajero deberá indicar al conductor cuál es su destino y luego acercar la tarjeta a la validadora hasta que el sistema confirme la operación. Para los viajes en tren, será necesario apoyar la SUBE en el molinete al comenzar el trayecto y repetir la acción al finalizarlo para registrar la salida.

Cuando la persona con discapacidad se traslade junto a un acompañante, tendrá que realizar el mismo procedimiento para que ambos viajes queden registrados. El beneficio del pasaje gratuito se aplica sobre la misma tarjeta SUBE vinculada al titular del Certificado Único de Discapacidad.

Quienes necesiten obtener información sobre este beneficio podrán consultar el portal de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse telefónicamente al 0800-555-3472, de lunes a viernes entre las 8 y las 18. Además, en ese mismo sitio se publicará una sección con respuestas a las dudas más habituales vinculadas a la puesta en marcha de la medida.

El beneficio permite viajar sin costo en colectivos nacionales y trenes utilizando la SUBE vinculada al CUD.

Las siguientes son las líneas de colectivos de jurisdicción nacional donde estará habilitado este nuevo mecanismo: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

Si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, debe repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.

En el sistema ferroviario, esta nueva modalidad estará disponible en los servicios de los trenes Línea Sarmiento, Línea Roca, Línea Mitre, Línea San Martín, Línea Belgrano Sur, Línea Belgrano Norte, Línea Urquiza, Tren de la Costa y el Tren del Valle, que opera en la provincia de Neuquén.