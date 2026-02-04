Discapacidad: cómo acceder al reempadronamiento del beneficio SUBE en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy , a través de la Coordinación de Inclusión, brinda asistencia a personas con discapacidad para facilitar el reempadronamiento del beneficio SUBE , destinado a quienes cuentan con el Pase Único de Discapacidad (PUD).

Historia. El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "El cuerpo te habla, no hay que dejar pasar nada y estar atentos"

Empatía. Todos Juntos impulsa una feria solidaria para sostener la inclusión de jóvenes con discapacidad

El acompañamiento está orientado especialmente a personas que enfrentan dificultades para realizar trámites digitales , ya sea por barreras tecnológicas o por falta de apoyos en su entorno familiar.

En diálogo con este medio, Yesica Gutiérrez , coordinadora del área, explicó que el reempadronamiento formal del beneficio se realiza en los espacios autorizados , como los TAS, pero remarcó el rol clave que cumple el municipio en el proceso.

“Lo que nosotros hacemos como Coordinación de Inclusión es asistir a las personas, porque reconocemos que todo lo digital favorece el acceso, pero también genera mayores desafíos para algunas personas con discapacidad”, señaló. “Lo que nosotros hacemos como Coordinación de Inclusión es asistir a las personas, porque reconocemos que todo lo digital favorece el acceso, pero también genera mayores desafíos para algunas personas con discapacidad”, señaló.

Acompañamiento ante barreras digitales a personas con discapacidad

Desde el área detectaron que muchas personas llegan con la documentación requerida, pero sin posibilidades de completar el trámite por sus propios medios.

“Identificamos que hay personas con discapacidad que tienen un mayor desafío a la hora de acceder. Imaginemos una persona ciega que tiene que sacar fotos a una documentación para subirla a una plataforma: ahí ya hay una barrera”, explicó Gutiérrez.

Por ese motivo, el equipo municipal acompaña a los vecinos y vecinas durante todo el proceso, garantizando que el trámite se realice de manera correcta y segura.

“Pedimos que estén atentos a la página del municipio, donde se detalla la documentación necesaria. Que se acerquen con sus papeles y acá hay todo un equipo que los va a asistir”, remarcó.

En ese sentido, aclaró que es fundamental llevar documentación original, como el DNI y el PUD, ya que deben ser escaneados para completar el trámite.

Personas con discapacidad Ofrecen asistencia personalizada para garantizar el acceso a beneficios y servicios a personas con discapacidad en la ciudad.

Alta demanda del servicio

La coordinadora indicó que durante el año pasado se registró una gran convocatoria, lo que confirmó la necesidad de sostener este espacio de acompañamiento.

“Nos dimos cuenta de que muchas personas tienen toda la documentación, pero no tienen quién les colabore para hacerlo. Ahí vimos que había una gran necesidad y por eso abrimos este espacio”, afirmó. “Nos dimos cuenta de que muchas personas tienen toda la documentación, pero no tienen quién les colabore para hacerlo. Ahí vimos que había una gran necesidad y por eso abrimos este espacio”, afirmó.

Jornada de salud en la Vieja Terminal

Además del reempadronamiento, la Municipalidad realizará una jornada integral de salud este viernes, en la zona de la Vieja Terminal.

Lugar: Jorge Newbery 996

Horario: de 8:30 a 12:30

Durante la jornada se brindarán distintos servicios gratuitos, entre ellos:

Odontología

Psicología

Nutrición

Electrocardiogramas

Asesoramiento legal en acceso a la salud para personas con discapacidad

“Es muy importante al inicio del año, cuando muchas personas necesitan electrocardiogramas para educación física o gimnasios. Vamos a tener todos estos servicios juntos para los vecinos y vecinas del sector”, destacó Gutiérrez.

La funcionaria invitó a la comunidad a participar y remarcó la importancia de acercar el Estado a los barrios.

“Va a ser una jornada súper enriquecedora, pensada para dar respuestas a situaciones que se dan y a las que muchas veces no podemos acceder”, concluyó.