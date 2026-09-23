Conquistar sin bañarse: así es la insólita moda de la generación Z para atraer personas.

Una moda viral que comenzó a circular en las redes sociales volvió a llamar la atención sobre las distintas técnicas a las que recurren algunas personas con la intención de resultar más atractivas . La tendencia recibe el nombre de “pheromone-maxxing” y plantea alterar ciertos hábitos de higiene antes de un encuentro romántico.

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La premisa consiste en mantener el aroma natural del cuerpo con la supuesta finalidad de generar un mayor nivel de atracción .

La práctica ganó especial difusión a través de TikTok y se encuentra dentro de una tendencia digital de mayor alcance denominada “looksmaxxing” . Este fenómeno reúne distintas recomendaciones , hábitos y procedimientos orientados a modificar o potenciar diversos aspectos relacionados con la apariencia personal.

Lo particular de esta propuesta es que se aleja de las recomendaciones habituales para una cita y plantea una estrategia prácticamente opuesta. Las personas que siguen esta tendencia evitan bañarse, dejan de lado el uso de desodorante y, en determinadas ocasiones, optan por ponerse prendas que no fueron lavadas recientemente .

¿Cuál es la explicación detrás de la extraña moda?

Quienes promueven el “pheromone-maxxing” sostienen su propuesta sobre la creencia de que ciertos elementos utilizados habitualmente para la higiene personal, como los perfumes y los desodorantes, podrían ocultar o eliminar las supuestas feromonas naturales generadas por el cuerpo.

De acuerdo con esta teoría, conservar el aroma propio del organismo permitiría que esas sustancias influyeran en otra persona y provocaran una mayor sensación de atracción. La posible conexión entre el olor corporal, las preferencias y la conducta humana ha sido objeto de estudio por parte de diferentes investigadores durante varias décadas.

Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado una feromona sexual humana concreta capaz de explicar que dos personas sientan una atracción automática entre sí. A esto se suma que el olor corporal no está formado únicamente por feromonas.

El aroma que desprende el cuerpo surge, en gran medida, de la combinación entre las distintas secreciones producidas por el organismo y los microorganismos que habitan de manera natural sobre la piel.

El “pheromone-maxxing” representa una de las variantes más llamativas de una cultura nacida en internet que busca potenciar y perfeccionar el aspecto físico. Dentro del fenómeno conocido como “looksmaxxing” se agrupan desde hábitos bastante habituales, como realizar actividad física, llevar una alimentación más saludable o mantener una rutina de cuidado de la piel, hasta métodos considerados mucho más extremos.

La difusión de esta particular práctica no pasó desapercibida y provocó una gran cantidad de comentarios y respuestas en las redes sociales.

Mientras que algunos usuarios interpretan esta práctica como una especie de experimento o un desafío a las normas tradicionales sobre belleza e higiene personal, otros ponen en duda de manera directa que la falta de limpieza pueda convertirse en un recurso válido para intentar generar atracción.

Al mismo tiempo, esta tendencia abre un debate sobre la influencia de las redes sociales en la percepción que los jóvenes construyen sobre su propio cuerpo. La necesidad permanente de encontrar nuevas maneras de potenciar el atractivo puede llevar a convertir hábitos y situaciones de la vida cotidiana en oportunidades para buscar algún tipo de mejora u optimización.