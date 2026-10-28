Truco casero: ¿Cómo eliminar los pelos de las mascotas del sillón?

El uso de guantes de goma para tareas domésticas, como los que se emplean al lavar los platos , puede convertirse en un truco sencillo para retirar los pelos de las mascotas que quedan adheridos a sofás y superficies tapizadas . Basta con humedecerlos un poco para recoger los residuos sin recurrir a una aspiradora ni a sustancias químicas .

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La técnica aprovecha la acción conjunta de la humedad y el roce para neutralizar la electricidad estática que hace que el pelaje quede adherido a los tejidos .

Para llevar a cabo este método, basta con disponer de un guante fabricado en goma o látex, que puede adquirirse fácilmente en cualquier supermercado , en la sección destinada a los artículos de limpieza , además de una pequeña cantidad de agua . La aplicación es sencilla y se completa en pocos minutos , sin necesidad de frotar enérgicamente las superficies ni recurrir a sustancias químicas que puedan deteriorar el revestimiento de los muebles.

Para comenzar, se debe cubrir la mano que se utilizará durante el proceso con un guante de goma . A continuación, se humedece suavemente su superficie colocándola debajo del grifo durante unos instantes. Es importante evitar que absorba demasiada agua, por lo que conviene retirar la humedad sobrante antes de empezar, impidiendo así que caigan gotas sobre el sofá.

Una vez preparado el guante, se desliza la mano por el tapizado ejerciendo una presión constante y realizando pasadas uniformes en un único sentido. De esta manera, se facilita la acumulación de los pelos sobre la superficie, lo que permite retirarlos con mayor facilidad.

Es fundamental mantener la misma orientación durante todo el procedimiento, ya que alternar el sentido de los movimientos podría provocar que los pelos volvieran a introducirse entre las fibras del tejido, dificultando su eliminación en lugar de reunirlos en pequeños grupos.

A medida que se desliza la mano por la tapicería, los pelos comienzan a concentrarse y formar pequeños cúmulos sobre la zona de contacto del guante. Una vez reunidos, se pueden recoger fácilmente con la mano libre y arrojarlos en un recipiente para residuos o en una bolsa colocada al alcance.

Si el guante acumula demasiados pelos y deja de recogerlos adecuadamente, se puede limpiar de manera sencilla pasándolo por debajo del grifo. Así se eliminan los restos adheridos y queda listo para volver a utilizarse sin necesidad de sustituirlo.

Este procedimiento debe aplicarse de forma sistemática en todas las partes del sofá, prestando atención no solo al asiento, sino también a los almohadones, los reposabrazos y el respaldo. Se continúa con las pasadas hasta conseguir que el tejido quede libre de pelos a simple vista.

El mismo truco funciona en ropa y otras superficies del hogar

El uso del guante de goma puede extenderse a muchas otras superficies, además del sofá. Este recurso también permite eliminar los pelos adheridos a la ropa, los almohadones, las cortinas y la ropa de cama, sin tener que recurrir a productos específicos, como los rodillos diseñados para quitar pelusas o los trozos de cinta adhesiva.

Si se desea limpiar una prenda, lo más recomendable es colocarla sobre una base horizontal, por ejemplo, encima de una mesa o sobre el colchón, en vez de intentar quitar los pelos mientras se mantiene la ropa suspendida.

Al trabajar de esta manera, el guante puede deslizarse de forma más regular sobre el tejido, abarcando una mayor superficie y favoreciendo que los pelos se concentren en pequeños grupos. Así se evita que queden esparcidos por la tela o se desplacen sin llegar a reunirse para facilitar su retirada.

Este método también puede emplearse para limpiar el habitáculo del automóvil, especialmente en aquellas zonas donde los pelos de los animales tienden a quedarse adheridos, como los asientos y las alfombrillas. Gracias a la flexibilidad del guante, es posible acceder a espacios estrechos y áreas difíciles de alcanzar en las que una aspiradora tradicional puede tener problemas para retirar los residuos.

Otra ventaja frente a los rodillos con superficie pegajosa es que el guante de goma no necesita ser reemplazado después de acumular cierta cantidad de pelo. Mientras que el adhesivo pierde efectividad a medida que se utiliza, este accesorio puede lavarse con agua y emplearse nuevamente tantas veces como sea necesario. Por ello, representa una alternativa más rentable a largo plazo, sobre todo para las personas que tienen animales con pelaje abundante o que desprenden pelo de manera frecuente.

Por qué el pelo se pega con tanta fuerza a la tapicería

La acumulación de pelos en las telas se explica por la combinación de dos factores físicos diferentes. Uno de ellos está relacionado con la estructura del propio pelo: al observarlo con un microscopio, se aprecia que su superficie no es completamente lisa, sino que presenta diminutas escamas, conocidas como cutícula. Estas pequeñas irregularidades actúan de manera similar a unos ganchos microscópicos que se enganchan entre las fibras del material cuando el animal se apoya o permanece tumbado sobre él.

El otro factor que interviene es la acumulación de electricidad estática. Este proceso ocurre cuando el pelaje del animal entra en contacto y fricciona con materiales artificiales, entre ellos los tejidos elaborados con poliéster o microfibra. Durante ese rozamiento, se transfieren partículas eléctricas de un material a otro: el pelo cede electrones y adquiere una carga positiva, mientras que la superficie textil recibe esas partículas y pasa a tener una carga negativa.

Debido a que las cargas eléctricas de signo contrario tienden a atraerse, los pelos quedan adheridos con mayor intensidad a los tapizados fabricados con fibras sintéticas. Por esta razón, suelen resultar más difíciles de retirar de este tipo de superficies que de aquellas confeccionadas con materiales de origen natural.

La electricidad estática tiende a acumularse con mayor intensidad cuando el ambiente presenta poca humedad, una condición habitual durante los meses fríos debido al uso de sistemas de calefacción. Esto sucede porque el aire seco dificulta la circulación de las cargas eléctricas y hace que permanezcan acumuladas durante más tiempo sobre las superficies.

Por el contrario, la presencia de humedad en el entorno favorece el desplazamiento gradual de los electrones de un lugar a otro, facilitando que la electricidad acumulada se libere progresivamente, tal como explica el sitio educativo Science Teaching.

Este principio permite comprender por qué utilizar un guante de goma ligeramente mojado puede ofrecer mejores resultados al retirar el pelaje de los animales que emplear uno completamente seco, ya que la humedad contribuye a modificar las condiciones eléctricas que intervienen en la adhesión de los pelos a los tejidos.

Para qué sirve el pelaje de las mascotas y por qué se les cae

El pelo de los perros y los gatos no tiene únicamente una finalidad relacionada con su apariencia, sino que también desempeña una función esencial en la conservación del calor corporal. De acuerdo con un artículo difundido por UNAM Global, las diferentes capas del pelaje retienen pequeñas cantidades de aire que actúan como una barrera aislante y contribuyen a mantener estable la temperatura del organismo.

En comparación con las personas, que pueden liberar calor mediante la sudoración en gran parte de la superficie cutánea, estos animales disponen de recursos más restringidos para refrescarse. Tanto los perros como los gatos eliminan sudor principalmente a través de las almohadillas de sus patas y utilizan el jadeo como mecanismo para reducir su temperatura interna. Debido a estas particularidades fisiológicas, su pelaje también resulta importante para regular el equilibrio térmico y proteger al cuerpo frente a las variaciones de temperatura.

Esta necesidad de mantener una temperatura corporal adecuada hace que los animales atraviesen un proceso continuo de renovación del pelaje durante todo el año. De este modo, pueden adaptar las características de su cobertura natural a las condiciones climáticas y modificar su densidad en función de los cambios estacionales.

Durante los meses más cálidos, el pelo suele disminuir para favorecer la liberación del exceso de calor y evitar que este se acumule en el cuerpo. En cambio, cuando se aproxima la temporada fría, el organismo desarrolla una capa de pelo más abundante y compacta, capaz de proporcionar un mayor aislamiento frente a las bajas temperaturas.

¿Es recomendable rapar a las mascotas para que no suelten pelo?

Según la publicación de UNAM Global, eliminar por completo el pelaje de los animales mediante el rasurado no es una práctica aconsejable, incluso cuando las temperaturas son elevadas. La capa de pelo actúa como una protección natural frente a la exposición directa a los rayos del sol y contribuye a regular el calor del organismo, favoreciendo que la temperatura corporal se mantenga más equilibrada que en aquellos animales cuyo manto ha sido cortado casi hasta la piel.

Por otro lado, afeitar o recortar excesivamente el pelo no consigue disminuir de manera permanente su caída. Esto se debe a que el proceso biológico de renovación y crecimiento del pelaje sigue desarrollándose debajo de la superficie cutánea, independientemente de que el pelo visible se haya cortado.

Por otra parte, mantener la piel del animal expuesta al sol durante períodos extensos y sin protección puede incrementar notablemente las probabilidades de sufrir quemaduras cutáneas y episodios de sobrecalentamiento corporal. Este peligro es aún mayor en las mascotas que tienen el pelaje de tonalidades claras o presentan una piel especialmente delicada.

La adaptación del manto a las distintas condiciones climáticas también explica las etapas de renovación del pelo que experimentan estos animales a lo largo del año. Durante la primavera y el otoño, cuando las variaciones térmicas entre estaciones se hacen más evidentes, la caída del pelaje suele intensificarse, dejando una mayor cantidad de pelos desprendidos sobre los sofás, los sillones y otros muebles de la vivienda.