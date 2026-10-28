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28 de octubre de 2026 - 15:12
Sociedad.

Acné: los errores más comunes que pueden empeorar los granitos y dejar cicatrices

La dermatóloga Vanesa Véliz explicó los errores más comunes al tratar el acné, los riesgos de reventar granitos y cómo prevenir cicatrices

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Acné: los errores más comunes que pueden empeorar los granitos - IMAGEN CREADA CON IA

Acné: los errores más comunes que pueden empeorar los granitos - IMAGEN CREADA CON IA

El acné es una de las enfermedades de la piel más frecuentes y, aunque muchas personas creen que los granitos desaparecen solos con el tiempo, no siempre es así. Vanesa Véliz, médica especialista en Dermatología (MP 3553), explicó que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que puede aparecer durante la adolescencia o en la adultez y que, sin un tratamiento adecuado, puede dejar manchas y cicatrices permanentes.

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El acné no es solo un problema de adolescentes

Uno de los principales mitos sobre el acné es que se trata de una condición exclusiva de la adolescencia y que desaparece naturalmente al llegar a la adultez.

"El acné es una enfermedad inflamatoria, es crónica en el tiempo, aparece con brotes, va y viene, y a veces va evolucionando en la gravedad" "El acné es una enfermedad inflamatoria, es crónica en el tiempo, aparece con brotes, va y viene, y a veces va evolucionando en la gravedad"

Según detalló, la enfermedad se produce por la inflamación del folículo piloso y la glándula sebácea. En algunos casos comienza con pequeños granitos, pero puede avanzar hasta generar lesiones más profundas, como nódulos.

Entre los factores que pueden influir en su aparición mencionó la predisposición genética, los cambios hormonales, el exceso de producción de sebo y la participación de una bacteria presente naturalmente en la piel, conocida como Cutibacterium acnes.

También aclaró que no todas las personas desarrollan acné a lo largo de su vida.

¿Qué pasa si apretamos o reventamos los granitos?

Uno de los errores más frecuentes es intentar eliminar los granitos apretándolos con los dedos, especialmente cuando aparecen en el rostro.

La dermatóloga Vanesa Véliz advirtió que esta práctica puede lastimar la piel, aumentar la inflamación y favorecer la aparición de marcas difíciles de eliminar.

"Es un error porque lesiona la piel, la lastima, provoca la mancha y la cicatriz, que es a lo que no queremos llegar los dermatólogos" "Es un error porque lesiona la piel, la lastima, provoca la mancha y la cicatriz, que es a lo que no queremos llegar los dermatólogos"

Además, remarcó que apretar una lesión no significa curar el acné, ya que el problema inflamatorio que origina los brotes continúa presente.

Los remedios caseros que no hay que utilizar para tratar el acné

Otra de las advertencias de Véliz estuvo relacionada con los productos caseros que muchas personas aplican sobre la piel con la intención de secar los granitos.

Entre los métodos que desaconsejó se encuentran:

  • Pasta dental sobre las lesiones.

  • Limón y otros ingredientes potencialmente irritantes.

  • Sal o azúcar para exfoliar la piel.

  • Aloe vera utilizado sin indicación profesional.

  • Jabones agresivos que resecan excesivamente el rostro.

  • Tratamientos recomendados en redes sociales sin evaluación dermatológica.

La especialista sostuvo que resecar la piel no significa mejorar el acné y que algunos de estos métodos pueden provocar irritación y empeorar las lesiones.

También advirtió sobre el uso de productos recomendados por familiares, amigos o creadores de contenido en TikTok, ya que cada paciente puede presentar un tipo y grado diferente de acné.

¿El chocolate y la alimentación provocan acné?

La alimentación fue otro de los temas abordados durante la entrevista. Vanesa Véliz explicó que los alimentos no son la única causa del acné, aunque determinados hábitos alimentarios pueden influir en algunos pacientes.

En particular, mencionó el consumo elevado de azúcares, ciertos lácteos y alimentos que pueden estar relacionados con procesos inflamatorios.

Sin embargo, aclaró que no existe una relación automática entre comer un alimento específico y desarrollar granitos.

El cuidado de la alimentación puede formar parte del tratamiento, pero no reemplaza una evaluación médica ni justifica eliminar grupos completos de alimentos sin indicación profesional.

Cómo cuidar la piel cuando aparecen granitos

La médica dermatóloga recomendó mantener una rutina de higiene sencilla, sin realizar limpiezas excesivas ni utilizar productos que puedan irritar el rostro.

"Lo primero es higienizarnos la piel dos veces al día, no ser exagerados con la limpieza" "Lo primero es higienizarnos la piel dos veces al día, no ser exagerados con la limpieza"

También explicó que no todas las personas con acné deben exfoliarse. Mientras algunos pacientes pueden utilizar determinados productos bajo indicación profesional, otros presentan lesiones inflamadas que requieren evitar procedimientos agresivos.

En ese sentido, advirtió que las limpiezas faciales realizadas sin una evaluación previa pueden empeorar ciertos cuadros, especialmente cuando existen nódulos o pústulas.

¿Qué diferencia hay entre los puntos negros y los granitos blancos?

Durante la entrevista, Véliz explicó que los puntos negros aparecen cuando el sebo acumulado en el poro entra en contacto con el aire y se oxida, adquiriendo su color característico.

En cambio, las pústulas son lesiones inflamatorias que contienen material purulento y pueden indicar una mayor actividad de la enfermedad.

La especialista remarcó que identificar correctamente el tipo de lesión permite determinar qué tratamiento necesita cada paciente y prevenir complicaciones.

Isotretinoína: cuándo se utiliza y qué cuidados requiere

Otro de los temas abordados fue el uso de isotretinoína, un medicamento conocido por su eficacia en determinados casos de acné.

La dermatóloga Vanesa Véliz explicó que continúa utilizándose, especialmente en pacientes con cuadros moderados a severos que requieren tratamientos más intensivos.

"Es lo más efectivo que tenemos para el acné, pero en el acné en grado ya moderado a severo" "Es lo más efectivo que tenemos para el acné, pero en el acné en grado ya moderado a severo"

Sin embargo, aclaró que su administración exige controles médicos periódicos, incluidos análisis de laboratorio para evaluar la función hepática y otros parámetros.

Además, advirtió que la isotretinoína puede provocar malformaciones graves durante el embarazo, por lo que está contraindicada en personas embarazadas y requiere medidas estrictas de prevención del embarazo durante el tratamiento.

El acné también puede aparecer en la espalda y el pecho

Aunque suele asociarse principalmente con el rostro, Véliz aclaró que las lesiones también pueden presentarse en otras zonas del cuerpo, como el pecho, la espalda e incluso el cuero cabelludo.

Por eso, insistió en que no se deben minimizar los brotes ni esperar indefinidamente a que desaparezcan.

El principal objetivo de una consulta temprana es controlar la inflamación, disminuir la aparición de nuevas lesiones y evitar las cicatrices permanentes.

Finalmente, Vanesa Véliz, recomendó acudir a un profesional para recibir un diagnóstico y un tratamiento adaptado a cada caso, en lugar de recurrir a remedios caseros o productos recomendados en las redes sociales.

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