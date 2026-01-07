miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 11:36
Salud.

Un dermatólogo explicó por qué en Jujuy el sol es más riesgoso para la piel

La altura, la radiación y los hábitos de exposición influyen en el daño solar. Un especialista advirtió sobre quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
quemaduras solares (2).jpg

Con la llegada del verano y el aumento de las actividades al aire libre, vuelve una recomendación clave que suele subestimarse: el uso diario de protector solar. En Jujuy, esa indicación cobra aún más relevancia por una condición particular del territorio.

El dermatólogo Óscar Territoriale dialogó con Radio City y explicó que la provincia se encuentra a una altura que incrementa la exposición a la radiación ultravioleta, lo que vuelve al sol más nocivo que en otras regiones del país.

dr_territoriale-2026-01-07_10-35-32_22115

La altura, un factor clave en Jujuy

“Estamos en una zona que ronda los 1.100 metros sobre el nivel del mar, y a medida que subimos hay menos atmósfera que nos proteja”, señaló el especialista. Esto implica que la radiación ultravioleta llega con mayor intensidad a la piel.

El riesgo aumenta aún más en localidades del norte provincial y zonas de altura. “Cuanto más nos alejamos del nivel del mar, más intensas son las radiaciones que emite el sol”, explicó.

Por ese motivo, aclaró que no alcanza con cuidarse solo en la pileta o en la playa: la protección debe ser diaria.

Riesgos que van más allá de una quemadura

Territoriale advirtió que la exposición solar sin protección puede generar dos consecuencias principales.

Por un lado, el fotoenvejecimiento, que provoca arrugas y daño visible en la piel de manera prematura.

Por otro, el riesgo más grave: el cáncer de piel.

“Está demostrado que el cáncer de piel se da fundamentalmente por la exposición solar”, afirmó, y agregó que en los últimos años se registra un aumento significativo de casos.

Cuándo y cómo protegerse del sol

El dermatólogo remarcó que la protección no es solo química, sino también física. Buscar sombra, usar sombreros, ropa adecuada y anteojos son medidas complementarias al protector solar.

En cuanto al horario, fue claro: “Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde es cuando la radiación cae de forma más directa y es más peligrosa”. Como regla práctica, recomendó observar la sombra, si es más corta que la altura de la persona, no es un buen momento para exponerse.

Protector solar 21.jpg
La importancia del uso del protector solar

La importancia del uso del protector solar

Uso correcto del protector solar

Sobre el uso del protector, Territoriale aclaró varios errores frecuentes. “El protector hay que aplicarlo unos 20 minutos antes de exponerse al sol”, explicó, y desmintió la imagen común de colocarlo recién al llegar a la pileta o la playa.

Además, advirtió que no dura todo el día. “A las dos o tres horas la protección se pierde”, señaló. En caso de actividades acuáticas, la reaplicación debe ser inmediata al salir del agua.

El especialista recomendó utilizar protectores con factor de protección solar 30 o superior, aclarando que el número no representa un porcentaje de bloqueo total.

“Un factor 30 ya brinda una muy buena protección”, indicó, y recordó que los productos tienen vencimiento. “Más caro que comprar un protector nuevo son las consecuencias de usar uno vencido”, advirtió.

Maquillaje, niños y señales de alerta

En el caso del maquillaje con filtro solar, explicó que no reemplaza al protector si no cubre toda la superficie del rostro o si no se reaplica con la frecuencia necesaria.

Respecto a los niños, recomendó evitar la exposición solar directa en bebés y priorizar ropa con protección UV.

Finalmente, alertó sobre señales que deben motivar consulta médica: lunares que cambian de tamaño o color, lesiones que sangran o marcas que no desaparecen con el tiempo. “El cáncer de piel, detectado a tiempo, es curable”, subrayó.

