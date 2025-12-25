La planta que florece todo el año y no necesita sol pleno: ideal para interiores y jardines

Cuando se busca una planta que aporte color de manera constante, muchas personas piensan en petunias o geranios. Sin embargo, hay una especie menos conocida que se destaca por una característica clave: puede florecer los 365 días del año si recibe los cuidados adecuados .

Se trata de una planta de tallos carnosos y firmes, con hojas verdes brillantes y una floración abundante que se presenta en tonos que van del rosa y el rojo al lila, blanco y naranja. Su aspecto vistoso la convierte en una de las favoritas para balcones, canteros protegidos y ambientes interiores bien iluminados.

La especie en cuestión es la alegría del hogar, conocida científicamente como Impatiens walleriana. Originaria de África oriental, logró adaptarse sin dificultad a climas templados y tropicales, lo que explica su popularidad en jardines y hogares de distintas partes del mundo.

A diferencia de otras plantas ornamentales que concentran su floración en primavera o verano, la alegría del hogar mantiene flores activas durante gran parte del año, incluso en épocas más frescas. Sus hojas suaves y ligeramente brillantes aportan un contraste atractivo, haciendo que luzca bien aun cuando la floración baja momentáneamente.

Otro punto a favor es que no necesita sol pleno. Prefiere la semisombra o la luz indirecta, lo que la vuelve ideal para patios cubiertos, galerías, balcones protegidos o espacios interiores cerca de una ventana.

alegría del hogar (Impatiens walleriana) - Jardinería (1) Planta alegría del hogar (Impatiens walleriana),

Cómo cuidarla para que florezca todo el año

Aunque es una planta resistente, algunos cuidados básicos marcan la diferencia entre una floración ocasional y una constante.

El riego debe ser regular, manteniendo el sustrato húmedo pero sin encharcar. Sus tallos almacenan agua, por lo que el exceso puede provocar pudrición de raíces. Lo ideal es regar cuando la capa superficial de la tierra comienza a secarse.

En cuanto al suelo, agradece un sustrato suelto y rico en materia orgánica, que permita un buen drenaje y oxigenación de las raíces. En climas fríos, conviene protegerla de las bajas temperaturas o trasladarla al interior, ya que no tolera heladas.

Para potenciar la floración, es recomendable fertilizarla de forma periódica, especialmente durante la etapa de crecimiento. Un abono líquido para plantas con flores, aplicado cada dos semanas, suele dar muy buenos resultados.

Mantenimiento sencillo para una planta siempre colorida

Una poda ligera y regular ayuda a que la alegría del hogar se mantenga compacta y frondosa. Pinzar las puntas de los tallos estimula nuevas ramificaciones y evita que la planta se vuelva alargada.

Además, retirar flores marchitas y hojas secas no solo mejora su aspecto, sino que también favorece la aparición de nuevos brotes y reduce el riesgo de enfermedades.

Con estos cuidados simples, la alegría del hogar se convierte en una aliada ideal para quienes buscan una planta vistosa, duradera y fácil de mantener, capaz de aportar color durante todo el año sin depender de la estación.