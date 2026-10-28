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28 de octubre de 2026 - 10:04
Sociedad.

Jubilaciones y pensiones: de cuánto será el aumento en noviembre

ANSES oficializó una actualización del 1,9% para el próximo mes. La suba también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a otras prestaciones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en noviembre.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en noviembre.

El Gobierno oficializó una suba del 1,93% para noviembre en los montos de las jubilaciones, pensiones, AUH y demás prestaciones abonadas por la ANSES. La actualización responde al mecanismo de movilidad previsional, que toma como referencia la evolución de la inflación.

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Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $435.748,51 a $444.158,46 durante el undécimo mes de 2026. En tanto, los haberes máximos se ubicarán en $2.988.765,82 a partir de noviembre, según lo establecido en la resolución 304, difundida este miércoles en el Boletín Oficial.

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El incremento del 1,9% también alcanza a otros beneficios otorgados por el organismo previsional. A partir de la actualización, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) tendrán un valor de $159.611.

Durante este mes, quienes perciben jubilaciones y pensiones de la ANSES recibirán además un bono de hasta $70.000, reservado para los beneficiarios cuyos ingresos no superan el equivalente a una jubilación mínima.

El refuerzo también incluirá a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas y las prestaciones destinadas a madres de siete hijos o más. El monto de este beneficio permanece sin cambios desde marzo de 2024.

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Desde marzo de 2024, los montos de las jubilaciones y pensiones se actualizan en función del último registro disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Tras aplicar la suba del 1,96% y sin incluir el bono extraordinario destinado a los beneficiarios de menores ingresos, los haberes correspondientes a octubre quedan establecidos de la siguiente forma:

  • La jubilación mínima: $444.158,46. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $514.158,46.
  • La jubilación máxima: $2.988.765,82;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $355.326,77;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $310.819,42.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde noviembre

La AUH y las demás asignaciones recibirán también un incremento del 1,93%, en línea con la variación de la inflación de septiembre informada por el INDEC. A partir de noviembre, los montos se actualizarán de la siguiente manera:

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.611.
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $159.611.
  • La Asignación por Hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $79.816 para el primer escalón de ingresos.
Cronograma pagos de ANSES.

Cronograma pagos de ANSES.

Cronograma ANSES: qué días cobran con aumento en noviembre de 2026

  • Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 11 al 20 de noviembre, según la terminación del DNI.
  • Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 24 al 30 de noviembre, según la finalización del DNI.
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 11 al 13 de noviembre, según la terminación del DNI.
  • Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 11 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI.

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