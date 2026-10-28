Jubilaciones y pensiones: de cuánto será el aumento en noviembre

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en noviembre.

El Gobierno oficializó una suba del 1,93% para noviembre en los montos de las jubilaciones, pensiones, AUH y demás prestaciones abonadas por la ANSES. La actualización responde al mecanismo de movilidad previsional, que toma como referencia la evolución de la inflación.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $435.748,51 a $444.158,46 durante el undécimo mes de 2026. En tanto, los haberes máximos se ubicarán en $2.988.765,82 a partir de noviembre, según lo establecido en la resolución 304, difundida este miércoles en el Boletín Oficial.

El incremento del 1,9% también alcanza a otros beneficios otorgados por el organismo previsional. A partir de la actualización, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo para Protección Social ( AUE ) tendrán un valor de $159.611 .

Durante este mes, quienes perciben jubilaciones y pensiones de la ANSES recibirán además un bono de hasta $70.000 , reservado para los beneficiarios cuyos ingresos no superan el equivalente a una jubilación mínima.

El refuerzo también incluirá a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas y las prestaciones destinadas a madres de siete hijos o más. El monto de este beneficio permanece sin cambios desde marzo de 2024.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en noviembre

Desde marzo de 2024, los montos de las jubilaciones y pensiones se actualizan en función del último registro disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Tras aplicar la suba del 1,96% y sin incluir el bono extraordinario destinado a los beneficiarios de menores ingresos, los haberes correspondientes a octubre quedan establecidos de la siguiente forma:

La jubilación mínima : $444.158,46 . Con el bono de $70.000, el monto asciende a $514.158,46 .

: . Con el bono de $70.000, el monto asciende a . La jubilación máxima : $2.988.765,82 ;

: ; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $355.326,77;

): Las Pensiones no Contributivas (PNC): $310.819,42.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde noviembre

La AUH y las demás asignaciones recibirán también un incremento del 1,93%, en línea con la variación de la inflación de septiembre informada por el INDEC. A partir de noviembre, los montos se actualizarán de la siguiente manera:

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.611.

(AUH): La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $159.611.

(AUE): La Asignación por Hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $79.816 para el primer escalón de ingresos.

Cronograma pagos de ANSES.

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