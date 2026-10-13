Jubilaciones y asignaciones de ANSES: cuánto aumentarán en noviembre tras la inflación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre una nueva actualización para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El incremento será del 1,9%, en línea con la inflación registrada durante septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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La actualización surge del mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que vincula los haberes previsionales con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, el dato de inflación de septiembre determina el aumento que se aplicará en noviembre.

Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a $444.084,22.

En caso de mantenerse el bono extraordinario vigente, el haber mínimo con el refuerzo alcanzará los $515.437,32.

Los principales valores previstos para noviembre son:

Jubilación mínima: $444.084,22

Jubilación mínima con bono: $515.437,32

PUAM: $355.267,37

PUAM con bono: $428.126,02

Pensiones no contributivas: $310.860,60

Pensiones no contributivas con bono: $383.719,25

Pensión Madre de 7 Hijos: $444.084,22

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $516.942,87

El bono extraordinario, cuya continuidad depende de una decisión específica del Gobierno, todavía no fue confirmado oficialmente para noviembre.

También aumentan las asignaciones familiares

La actualización del 1,9% alcanzará además a las asignaciones familiares.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $159.578,45, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $519.601,71.

El aumento se aplica de manera automática a partir del esquema de movilidad vigente, por lo que no requiere una nueva decisión del Poder Ejecutivo para establecer el porcentaje.

ANSES: jubilaciones y asignaciones.

El dato de inflación que define el aumento

La inflación de septiembre fue del 1,9%, según el INDEC, lo que representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando el IPC había registrado una suba del 1,7%.

En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumuló un incremento del 23,6%, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%.

Para los jubilados y pensionados, el dato de septiembre resulta clave porque determina la actualización que recibirán en noviembre.