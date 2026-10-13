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13 de octubre de 2026 - 16:33
Datos.

La inflación en el NOA supera la media nacional en lo que va del año y en la variación interanual

La región Noroeste registró en septiembre una inflación igual al promedio nacional y acumuló un aumento de 24,6% durante 2026.

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El dato coincide con el nivel general nacional, que también fue del 1,9%. En tanto, la región Noroeste acumuló una inflación del 24,6% entre enero y septiembre y alcanzó una variación interanual del 33,6%.

Cómo quedó el NOA frente a otras regiones

El Noroeste se ubicó entre las regiones con mayores incrementos acumulados durante 2026.

En septiembre, los registros fueron:

  • GBA: 2,0%
  • Pampeana: 2,0%
  • Noroeste: 1,9%
  • Cuyo: 1,9%
  • Noreste: 1,7%
  • Patagonia: 1,4%

En el acumulado de enero a septiembre, el Noroeste registró 24,6%, por encima del promedio nacional de 23,6%. La región con mayor incremento acumulado fue el Noreste, con 26,6%.

Inflaci&oacute;n en el NOA.

Inflación en el NOA.

La comparación interanual también muestra al Noroeste por encima del promedio nacional: 33,6% contra 33,4%.

Qué pasó con los alimentos en el NOA

Uno de los datos centrales para la región es el comportamiento de los alimentos. En septiembre, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,4% en el Noroeste.

Dentro de esa división, las mayores subas correspondieron a:

  • Verduras, tubérculos y legumbres: 4,4%
  • Azúcar, dulces, chocolate y golosinas: 2,2%
  • Pan y cereales: 2,0%
  • Aceites, grasas y manteca: 1,6%
  • Bebidas no alcohólicas: 1,4%
  • Frutas: 1,0%
  • Leche, productos lácteos y huevos: 0,8%
  • Carnes y derivados: 0,3% ipc_10_268C45A9444C

En el acumulado del año, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 25,1% en el Noroeste, mientras que la variación interanual llegó al 36,8%.

Servicios y bienes

Los servicios también tuvieron un incremento importante en la región. En septiembre aumentaron 2,8%, mientras que los bienes registraron una suba de 1,5%.

Entre los rubros que más aumentaron en el Noroeste durante septiembre se destacaron los servicios recreativos y culturales, con 8,5%, seguidos por electricidad, gas y otros combustibles, con 3,7%.

El informe del INDEC releva precios en distintos aglomerados urbanos, entre ellos San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, dentro de la cobertura nacional del IPC.

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