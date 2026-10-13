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13 de octubre de 2026 - 16:20
INDEC.

La inflación en septiembre fue de 1,9% y acumula 33,4% en un año

El IPC acumuló un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro que más subió.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La inflación en Argentina registró un incremento de 1,9% en septiembre respecto de agosto, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Con este porcentaje, la inflación mensual se aceleró 0,2 puntos porcentuales frente a agosto, cuando había registrado una variación del 1,7%. En lo que va de 2026, el IPC acumuló un incremento del 23,6%, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%.

Qué rubros aumentaron más en septiembre

El mayor incremento entre las divisiones que componen el IPC correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 3,1%.

En segundo lugar se ubicó Educación, con un aumento del 3%, seguida por Comunicación, con 2,5%, y Salud, con 2,4%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 2%, mientras que Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura registraron subas del 1,9%, en línea con el nivel general de inflación.

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Los rubros que menos aumentaron

Entre las divisiones con menores incrementos durante septiembre se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con una suba del 1,6%, y Transporte, con 1,5%.

Bebidas alcohólicas y tabaco y Prendas de vestir y calzado registraron aumentos del 1,4%. La menor variación correspondió a Bienes y servicios varios, con un incremento del 1,1%.

La evolución de la inflación en los últimos meses

  • Octubre 2025: 2,3%
  • Noviembre 2025: 2,5%
  • Diciembre 2025: 2,8%
  • Enero 2026: 2,9%
  • Febrero 2026: 2,9%
  • Marzo 2026: 3,4%
  • Abril 2026: 2,6%
  • Mayo 2026: 2,1%
  • Junio 2026: 1,9%
  • Julio 2026: 2,1%
  • Agosto 2026: 1,7%
  • Septiembre 2026: 1,9%

El registro de septiembre se ubicó por encima del dato de agosto, aunque se mantuvo por debajo de los niveles observados durante los primeros meses del año. El máximo de este período se registró en marzo, cuando la inflación mensual alcanzó el 3,4%.

Según el informe difundido por el INDEC, el IPC nacional acumuló así una variación del 23,6% entre enero y septiembre de 2026 y del 33,4% en los últimos doce meses.

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