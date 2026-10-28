Incendio en la sede de ARCA en Orán: las pericias comenzarían en 3 días

Los habitantes de Orán atravesaron ayer una situación de preocupación al advertir un gran incendio en el depósito de ARCA (ex AFIP) y Aduanas, situado en la esquina de la avenida Palacios y Corrientes. El periodista local Juan Carlos Corbacho contó que la alerta se habría dado después de las 17 y que las llamas continuaban activas hasta ese momento.
“Este tipo de incendio no se apaga, se controla y se termina apagando solo”, explicó. En el predio funcionaban desde hace varios años las oficinas de ARCA (ex AFIP) y el depósito de Aduanas. Al respecto, señaló que, por el momento, considera poco probable que las autoridades se pronuncien oficialmente sobre lo ocurrido.
Las posibles pérdidas materiales
No obstante, se presume que allí podría haber actas de secuestro, divisas y otros elementos, como cubiertas, que habrían generado la densa columna de humo negro. En ese contexto, un bombero debió ser trasladado al hospital San Vicente de Paul tras inhalar monóxido de carbono.
Una de las versiones que se manejan indica que el foco ígneo se habría iniciado cerca de las 16, por lo que algunos de los presentes podrían haber alertado al efectivo federal que estaba de guardia sobre la aparición de humo en el depósito.
En relación con la labor de las instituciones, señaló que los Bomberos de la Policía no disponen de los recursos necesarios para afrontar una emergencia de semejante magnitud. Según explicó, cuentan con una camioneta que tiene un tanque en la parte trasera, denominada vehículo de ataque rápido, y destacó la dedicación y el compromiso con los que el personal lleva adelante su trabajo.
También resaltó la colaboración de distintas entidades que brindaron asistencia ante la emergencia. Entre ellas, mencionó a los camiones regadores del municipio, que abastecían de agua a los bomberos, y a Aguas del Norte, que igualmente ofreció su colaboración para atender la situación.
Preocupación por los vehículos de los trabajadores
En cuanto a los trabajadores, la situación generó inquietud, ya que algunos habían dejado sus vehículos en el lugar antes de trasladarse hacia la frontera. “(…) si había muchos vehículos de trabajadores que estaban en el lugar, eso generó tensión porque muchos familiares pretendían sacar los vehículos, uno de los que estaba en frontera tuvo que llegar y tratar de sacar todos los vehículos”.
Aunque hasta el momento no se difundió ninguna notificación formal, el personal administrativo y operativo habría sido convocado durante la mañana de hoy a las instalaciones del aeroclub. Según indicó Corbacho, se espera la llegada de autoridades superiores de la regional Salta y tampoco se descarta la presencia de representantes del ámbito nacional.
Dada la relevancia de la dependencia, aguardan que los legisladores nacionales entablen contacto con la Aduana nacional para evaluar la implementación de un plan de contingencia.
Por parte de Bomberos de la Policía, está prevista la llegada al sitio del comisario inspector Rodríguez, responsable de llevar adelante las pericias correspondientes.
Sin embargo, según señaló el periodista, calculan que deberán transcurrir alrededor de tres días para que el área alcance una temperatura que permita el ingreso, debido a que todavía se observan pequeños focos de chispas.
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