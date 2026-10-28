Incendio en La Ovejería: bomberos sofocaron el fuego de la estufa en Finca Machuca

Incendio: Al llegar al lugar, los bomberos encontraron la estufa completamente afectada por las llamas, por lo que comenzaron a trabajar para sofocar el fuego.

Un incendio afectó una estufa ubicada en Finca Machuca, en la localidad de La Ovejería, durante la noche del martes 27 de octubre. Bomberos Voluntarios de Monterrico intervinieron para controlar el fuego, que se había extendido por toda la estructura.

Según el informe de la institución, alrededor de las 22:20 recibieron un llamado del personal policial que alertaba sobre el siniestro. Inmediatamente, una dotación se trasladó hasta el establecimiento rural para iniciar las tareas de extinción.

El incendio comprometió toda la estructura Al llegar al lugar, los bomberos encontraron la estufa completamente afectada por las llamas, por lo que comenzaron a trabajar para sofocar el fuego. Debido a la magnitud del incendio, fue necesaria la intervención de una segunda unidad: el móvil N.º 9, un camión cisterna que reforzó el operativo. En el procedimiento también participó personal de apoyo y un operador de dron.

Los bomberos trabajaron hasta la madrugada Las tareas de extinción se extendieron durante varias horas. Finalmente, a la 1:30 del miércoles 28 de octubre, las dotaciones regresaron a la base con el personal y los vehículos sin novedades.

Por el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio ni se precisó el alcance de los daños materiales en la finca.

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