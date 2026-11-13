Explosión de un caño de gas en Lanús: investigan a MetroGAS y hay dos detenidos

Tras la fuerte explosión que se produjo en Remedios de Escalada , partido de Lanús , por la rotura de una cañería de gas , el director de Defensa Civil del Municipio confirmó que la Fiscalía N.º 6 descentralizada pidió el arresto de dos directivos de MetroGAS por no respetar los procedimientos establecidos para situaciones de emergencia.

Como consecuencia del incidente, 21 personas resultaron heridas, seis de ellas permanecen en estado de gravedad . “Ante un escape de gas en la vía pública, el primer paso es activar el sistema local de emergencias para disipar la fuga con líneas de agua. Si se hubieran cumplido los protocolos de emergencia , esta situación se podría haber evitado”, explicó Claudio Arale durante una conversación con los medios.

Por su parte, desde MetroGAS aseguraron que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación oficial sobre una solicitud de detención.

Fuerte explosión en Remedios de Escalada, Lanús, por la rotura de un caño maestro de gas en medio de una reparación: hay 20 heridos y 5 con quemaduras graves. https://t.co/hhRMR5mNGI

Arale detalló que la firma contratista Exgadet estaba utilizando una máquina tuneladora para llevar adelante una obra cuando perforó accidentalmente una cañería de gas . De acuerdo con su relato, los operarios dieron aviso a MetroGAS sobre el escape y la empresa respondió enviando una cuadrilla propia para intervenir, pero no puso en marcha el protocolo que contempla la participación de los organismos locales de emergencia.

“Al llegar personal de seguridad, se entrevistó con esta cuadrilla, que le dijo que tenía la situación controlada. Eso hizo que, cuando se produce la explosión por la acumulación de gas, recién ahí se activaron los servicios de emergencias”, sostuvo.

El responsable de Defensa Civil informó que, luego de la explosión, se puso en marcha todo el operativo de asistencia y respuesta del municipio de Lanús. Actualmente, intervienen más de 20 unidades de bomberos y una decena de ambulancias, junto con agentes de Defensa Civil, integrantes del Sistema de Emergencias Lanús y personal policial.

El operativo en Lanús: cortes de suministro, evacuados y heridos

En cuanto a las medidas de prevención para los habitantes de la zona, remarcó que no hace falta que los residentes interrumpan el suministro de gas de sus viviendas. Según precisó, MetroGAS tiene que realizar, por ahora, cuatro interrupciones del servicio en diferentes sectores de la red, correspondientes a los puntos cardinales este, oeste, norte y sur del área donde ocurrió el incidente.

“Hasta el momento hicieron tres de esos cortes, por eso ya la llama disminuyó. Falta que terminen el último corte, que es el que está por la calle Iberlucea”, puntualizó.

El responsable municipal afirmó que el episodio está bajo control y explicó que el desalojo preventivo comprende a quienes viven o desarrollan sus actividades laborales en un perímetro de 100 metros alrededor del sitio donde ocurrió la detonación. “A la brevedad la gran mayoría va a poder volver a sus hogares”, manifestó.

El funcionario también brindó detalles sobre la cantidad de afectados por el estallido. “Hasta el momento tenemos 21 personas trasladadas, de las cuales seis están en estado grave, internados en el Hospital Evita de Lanús”, informó.

Además, precisó que “ocho ya fueron dadas de alta y siete van a permanecer en observación en los centros de salud donde fueron trasladados: el Hospital Evita, el Hospital Vecinal, la Unidad Sanitaria Máspero”.