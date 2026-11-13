viernes 13 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2026 - 17:05
Sociedad.

Explosión de un caño de gas en Lanús: investigan a MetroGAS y hay dos detenidos

La detonación ocurrió en Beltrán y Del Valle Iberlucea. Hay 21 heridos, seis de gravedad, y un amplio operativo de emergencia.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Explosión en Lanús por la rotura de un caño de gas.

Explosión en Lanús por la rotura de un caño de gas.

Tras la fuerte explosión que se produjo en Remedios de Escalada, partido de Lanús, por la rotura de una cañería de gas, el director de Defensa Civil del Municipio confirmó que la Fiscalía N.º 6 descentralizada pidió el arresto de dos directivos de MetroGAS por no respetar los procedimientos establecidos para situaciones de emergencia.

Lee además
Atentado en Damasco
Mundo.

Dos explosiones en Damasco dejaron 18 heridos cerca del hotel donde estaba Macron
Explosión en Monteagudo: murió el hombre de 55 años internado. 
Policiales

Explosión en Monteagudo: murió el hombre de 55 años internado

Como consecuencia del incidente, 21 personas resultaron heridas, seis de ellas permanecen en estado de gravedad. “Ante un escape de gas en la vía pública, el primer paso es activar el sistema local de emergencias para disipar la fuga con líneas de agua. Si se hubieran cumplido los protocolos de emergencia, esta situación se podría haber evitado”, explicó Claudio Arale durante una conversación con los medios.

Por su parte, desde MetroGAS aseguraron que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación oficial sobre una solicitud de detención.

Cómo se originó la fuga de gas y por qué no se activó el protocolo

Arale detalló que la firma contratista Exgadet estaba utilizando una máquina tuneladora para llevar adelante una obra cuando perforó accidentalmente una cañería de gas. De acuerdo con su relato, los operarios dieron aviso a MetroGAS sobre el escape y la empresa respondió enviando una cuadrilla propia para intervenir, pero no puso en marcha el protocolo que contempla la participación de los organismos locales de emergencia.

“Al llegar personal de seguridad, se entrevistó con esta cuadrilla, que le dijo que tenía la situación controlada. Eso hizo que, cuando se produce la explosión por la acumulación de gas, recién ahí se activaron los servicios de emergencias”, sostuvo.

El responsable de Defensa Civil informó que, luego de la explosión, se puso en marcha todo el operativo de asistencia y respuesta del municipio de Lanús. Actualmente, intervienen más de 20 unidades de bomberos y una decena de ambulancias, junto con agentes de Defensa Civil, integrantes del Sistema de Emergencias Lanús y personal policial.

El operativo en Lanús: cortes de suministro, evacuados y heridos

En cuanto a las medidas de prevención para los habitantes de la zona, remarcó que no hace falta que los residentes interrumpan el suministro de gas de sus viviendas. Según precisó, MetroGAS tiene que realizar, por ahora, cuatro interrupciones del servicio en diferentes sectores de la red, correspondientes a los puntos cardinales este, oeste, norte y sur del área donde ocurrió el incidente.

Hasta el momento hicieron tres de esos cortes, por eso ya la llama disminuyó. Falta que terminen el último corte, que es el que está por la calle Iberlucea”, puntualizó.

El responsable municipal afirmó que el episodio está bajo control y explicó que el desalojo preventivo comprende a quienes viven o desarrollan sus actividades laborales en un perímetro de 100 metros alrededor del sitio donde ocurrió la detonación. “A la brevedad la gran mayoría va a poder volver a sus hogares”, manifestó.

El funcionario también brindó detalles sobre la cantidad de afectados por el estallido. “Hasta el momento tenemos 21 personas trasladadas, de las cuales seis están en estado grave, internados en el Hospital Evita de Lanús”, informó.

Además, precisó que “ocho ya fueron dadas de alta y siete van a permanecer en observación en los centros de salud donde fueron trasladados: el Hospital Evita, el Hospital Vecinal, la Unidad Sanitaria Máspero”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dos explosiones en Damasco dejaron 18 heridos cerca del hotel donde estaba Macron

Explosión en Monteagudo: murió el hombre de 55 años internado

Tragedia en México: una explosión de pirotecnia dejó nueve muertos en una fiesta patronal

Una fuerte explosión de gas en Lanús dejó 20 heridos y por lo menos un muerto

Los salarios privados empataron con la inflación en septiembre y los públicos volvieron a perder

Lo que se lee ahora
Los salarios registrados subieron 1,9% y empataron contra la inflación en septiembre.
Sociedad.

Los salarios privados empataron con la inflación en septiembre y los públicos volvieron a perder

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy
País.

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua
Jujuy.

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua

Qué es un reventón descendente, el fenómeno meteorológico que habría provocado el violento temporal en Salta video
NOA.

Tras el violento temporal en Salta, un profesional explica qué es un reventón descendente y si podría ocurrir en Jujuy

Cambio en las paradas.
Capital.

Desde este viernes, cambian las paradas de colectivos en avenida Santibáñez

Tormentas en Jujuy.
Lluvias.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy por tres días: qué zonas están afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel