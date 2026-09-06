Tragedia en México: una explosión de pirotecnia dejó nueve muertos en una fiesta patronal

Una celebración religiosa terminó en tragedia en México luego de que una explosión de pirotecnia dentro de una iglesia provocara la muerte de al menos nueve personas y dejara más de una veintena de heridos.

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El episodio ocurrió en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz .

Según los primeros reportes, se almacenaba material pirotécnico dentro del templo cuando se produjo una explosión. La onda expansiva provocó importantes daños y el derrumbe de parte de la estructura de la iglesia, dejando a varias personas atrapadas entre los escombros.

La celebración había reunido a numerosos vecinos y fieles de la comunidad, por lo que el episodio generó conmoción entre los asistentes y habitantes de la zona .

Despliegue de emergencia tras la explosión

Luego de la explosión se puso en marcha un importante operativo de emergencia. Al lugar acudieron bomberos, equipos de Protección Civil, efectivos policiales y personal de la Comisión Nacional de Emergencias, que trabajaron en el rescate y traslado de los heridos.

Las tareas se concentraron inicialmente en la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los restos de la construcción. Para remover los escombros fue necesario utilizar maquinaria pesada, mientras vecinos de la comunidad también colaboraron en las primeras tareas de asistencia.

Entre las personas afectadas se encontraban integrantes de la comunidad religiosa. La Diócesis de Atlacomulco informó que dos sacerdotes resultaron heridos como consecuencia del episodio, aunque se encontraban fuera de peligro.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la explosión y por qué había material pirotécnico dentro del templo.

El uso de pirotecnia durante celebraciones religiosas y fiestas patronales es una práctica habitual en distintas regiones de México, aunque también genera preocupación por los riesgos asociados a su almacenamiento y manipulación.