domingo 06 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2026 - 11:31
Mundo.

Tragedia en México: una explosión de pirotecnia dejó nueve muertos en una fiesta patronal

El estallido ocurrió dentro de una iglesia de Santa María Canchesdá, durante los festejos en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz. Además, más de 20 personas resultaron heridas.

+ Seguir en
Por  Verónica Pereyra
Una explosión de pirotecnia dejó nueve muertos durante unas fiestas patronales en México

Una explosión de pirotecnia dejó nueve muertos durante unas fiestas patronales en México

Lee además
Subastan la pelota con la que Maradona anotó sus históricos goles ante Inglaterra en México 86.
Deportes.

Sale a subasta la pelota del Argentina-Inglaterra de México 86: el impactante precio inicial
El gol del siglo de Diego Armando Maradona
Deportes.

México 86: subastan la pelota del Gol del Siglo de Diego Maradona

Según los primeros reportes, se almacenaba material pirotécnico dentro del templo cuando se produjo una explosión. La onda expansiva provocó importantes daños y el derrumbe de parte de la estructura de la iglesia, dejando a varias personas atrapadas entre los escombros.

La celebración había reunido a numerosos vecinos y fieles de la comunidad, por lo que el episodio generó conmoción entre los asistentes y habitantes de la zona.

Despliegue de emergencia tras la explosión

Luego de la explosión se puso en marcha un importante operativo de emergencia. Al lugar acudieron bomberos, equipos de Protección Civil, efectivos policiales y personal de la Comisión Nacional de Emergencias, que trabajaron en el rescate y traslado de los heridos.

Las tareas se concentraron inicialmente en la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los restos de la construcción. Para remover los escombros fue necesario utilizar maquinaria pesada, mientras vecinos de la comunidad también colaboraron en las primeras tareas de asistencia.

Entre las personas afectadas se encontraban integrantes de la comunidad religiosa. La Diócesis de Atlacomulco informó que dos sacerdotes resultaron heridos como consecuencia del episodio, aunque se encontraban fuera de peligro.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la explosión y por qué había material pirotécnico dentro del templo.

El uso de pirotecnia durante celebraciones religiosas y fiestas patronales es una práctica habitual en distintas regiones de México, aunque también genera preocupación por los riesgos asociados a su almacenamiento y manipulación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sale a subasta la pelota del Argentina-Inglaterra de México 86: el impactante precio inicial

México 86: subastan la pelota del Gol del Siglo de Diego Maradona

Alerta en Centroamérica: un fuerte terremoto sacudió México y Guatemala

Quién es el empresario argentino acusado de asesinar a un músico y su familia en México

Tini Stoessel habló en público tras el estallido del conflicto con su papá: "Más firme que nunca"

Las más leídas

El parque de diversiones emitió un comunicado por lo sucedido en la noche del viernes
Jujuy.

Comunicado del parque de diversiones donde ocurrió la tragedia

Vélez Sarsfield eliminado de la Copa Argentina 
Deportes.

Vélez Sarafield reclamó ante la AFA la eliminación de Boca Juniors de la Copa Argentina

Lionel Messi presente en la final de  Miss Mundo 2026
Mundo.

Miss Mundo: el vestido de Alina Akselrad con el rostro de Lionel Messi que sorprendió en Vietnam

De qué se tratan la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil video
Jujuy.

Ley Penal Juvenil: dónde alojarán a los "jóvenes" detenidos

Tilcara coronó a Catalina Gordillo como representante departamental
Jujuy.

FNE 2026: Tilcara coronó a Catalina Gordillo como representante departamental

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel