Quién es el empresario argentino acusado de asesinar a un músico y su familia en México

Un empresario argentino de 51 años con actividad comercial, identificado como Diego Sebastián Rosen Ferlini , permanece bajo custodia como imputado en el cuádruple homicidio del músico Jonathan Meléndez (38) junto a tres parientes en un inmueble ubicado en la localidad mexicana de Atizapán de Zaragoza .

La aprehensión del implicado se ejecutó en la vía que conecta la capital azteca con Toluca , específicamente en el sector de La Marquesa (jurisdicción de Ocoyoacac).

Conforme a los datos recabados por los medios, la fiscalía a cargo del caso lo ubica como el supuesto autor material del asesinato del tecladista del grupo Camilo Séptimo , además de su pareja de 35 años —quien gestaba un embarazo de cuatro meses —, la pequeña de 3 años de ambos y una joven de 21 años .

Las víctimas —el individuo, su pareja y la menor de 3 años— exhibían impactos de proyectil en la región craneal . Por su parte, la cuarta fallecida , de 21 años, registraba una lesión por impacto de bala en la zona dorsal .

Según las versiones difundidas, el acusado Rosen Ferlini se desempeñaba en el rubro de bienes raíces. Tiempo atrás, su nombre había circulado en diversas plataformas digitales mediante acusaciones públicas que lo vinculaban con supuestos engaños económicos relacionados con rentas turísticas en las zonas de Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

Mediante uno de aquellos avisos, divulgado el 21 de julio de 2026 dentro de un foro de Facebook dedicado al alquiler temporal, se le atribuyó una estafa próxima al medio millón de pesos mexicanos en una transacción inmobiliaria en Valle de Bravo. La querellante sostuvo que la cifra de damnificados superaba la docena mediante una modalidad idéntica.

A partir de dicha denuncia, el sospechoso actuaba junto a una acompañante bajo las denominaciones comerciales “+ Relax” y posteriormente “NOMAD P.M.”. Por tal razón, la publicación instaba a los futuros usuarios a tomar severos resguardos previo a efectuar transferencias bancarias o pactar contrataciones sobre inmuebles gestionados por la dupla.

Vínculo comercial, cambios de marca y causas pendientes

A partir de estos acontecimientos, el Ministerio Público del Estado de México emitió un reporte oficial en colaboración con la SSPC junto a la SSC de la capital, ratificando que el imputado mantenía un vínculo comercial con el músico como copropietario en la firma de arrendamiento turístico citada.

La firma encargada de los alojamientos modificó su denominación comercial en diversas oportunidades previo a los homicidios. Distintos metrajes publicitarios extraídos de la cuenta de Facebook de Nomad PM, revisados por medios informativos mexicanos, evidencian dicha superposición de nombres y marcas.

Los anuncios de inmuebles tales como “Casa Chula” (en el área de Avándaro) y “Cabaña Olmo” (ubicada en Cerro Gordo) ostentan de forma clara la marca institucional de +Relax en lugar de Nomad, aun cuando se encuentran cargados en la página más actual.

No obstante, previamente a su incursión en el arrendamiento inmobiliario, el investigado Diego Sebastián “N” habría ejercido la representación jurídica de Shark BTL, una firma publicitaria creada en 2003 con oficinas centrales en la capital mexicana.

La cuenta institucional en LinkedIn de dicha compañía —que reúne a 262 suscriptores y posee una plantilla de entre 51 y 200 dependientes— la define como una agencia volcada al “Experiential Marketing”, promocionándose mediante el lema: “¿Estás listo para nadar con tiburones?”.

Asimismo, su identidad figura en una causa radicada en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco, la cual registró movimientos el 18 de agosto de 2026 tras haber sido iniciada en octubre de 2025, según precisó el medio Reporte Índigo.

Un negocio en expansión y la fachada

El emprendimiento de alquileres abarcaba como mínimo cuatro puntos turísticos de la nación. La acusación formulada en julio a través de Facebook situaba al dúo gestionando propiedades en Acapulco, Tepoztlán y Valle de Bravo, en tanto que informaciones de prensa surgidas tras los homicidios sumaron a Cuernavaca dentro de la nómina de plazas.

En el municipio de Valle de Bravo, el músico Jonathan Meléndez y el sospechoso argentino habrían gestionado de manera compartida una cartera de hasta 32 inmuebles, cuyas tarifas oscilaban entre los 7.000 y los 50.000 pesos mexicanos por jornada, de acuerdo con los datos divulgados.

El área de influencia del proyecto comercial trascendía las fronteras aztecas. Contenidos publicados durante el mes de marzo en el perfil de Facebook perteneciente a Nomad PM comercializaban un ático situado en la ciudad de Madrid, España, ofrecido como alojamiento para el periodo de Semana Santa.

Las campañas promocionales ponían el foco en el relax, el ocio y la hospitalidad con animales domésticos. El material audiovisual de las residencias exhibía consignas del estilo «el tiempo baja el ritmo y todo invita a disfrutar” o “imagina despertar rodeado de bosque, respirar aire fresco, puro, y sentir que el mundo, por fin, se puso en pausa", concluyendo con el compromiso de admitir mascotas, todo esto acompañado por tomas de piscinas exclusivas, amplios parque de césped y estructuras a leña destinadas a la elaboración de pizzas tradicionales.

El perfil público de Diego Sebastián proyectaba idéntica atmósfera de tranquilidad y estilo de vida armónico en sus plataformas digitales. En su espacio de Instagram —que registraba 262 posteos, 792 internautas en su comunidad y 6.034 cuentas a las que daba seguimiento—, así como en su canal de Threads (bajo la denominación @sebasrosen26, con 272 lectores), el imputado exhibía la leyenda "la idea es morir joven, lo más tarde posible" y difundía reflexiones de superación personal como «la gente tiene miedo a atreverse, yo tengo miedo a quedarme con las ganas».

El enlace de su cuenta de Instagram remitía a la plataforma www.nomadpm.com, en tanto que su usuario de Threads redirigía a un anuncio alojado en Airbnb mediante la dirección airbnb.mx/p/relaxvalle. Al día de la fecha, la totalidad de dichos accesos web permanecen dados de baja.

Previo al arresto de Rosen Ferlini, los efectivos policiales ya habían logrado la aprehensión de Gerardo Cisneros Bejarano, individuo sobre el cual recayeron las primeras averiguaciones ante la presunción de haber tenido intervención en la masacre.

El cuádruple crimen

El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, fue asesinado en compañía de su cónyuge en estado de gravidez, la pequeña de 3 años de ambos y una joven de 21, al interior de una vivienda situada en el complejo residencial Grand Viure, en la comuna mexiquense de Atizapán de Zaragoza.

Todas las víctimas mortales presentaban evidencias de agresiones físicas y ataduras, condición en la que también fue localizada la mascota del hogar.

El reporte de los efectivos municipales dio cuenta del hallazgo hacia las 23:50 del pasado martes. Dentro de la residencia, emplazada en el sector denominado Zona Esmeralda, los uniformados localizaron además a un menor de 6 años sano e ileso. La pareja del arreglista y creador musical contaba con 35 años y atravesaba el cuarto mes de su periodo de gestación.

Conforme a los avances preliminares de las pesquisas, los hechos habrían acontecido dentro de la franja horaria entre las 17:30 y las 19:40. Las autoridades de la Fiscalía del Estado de México (FGE) sostienen la hipótesis de que la dupla de atacantes logró acceder a la vivienda valiéndose del vínculo cercano y la familiaridad que uno de los sospechosos guardaba con los damnificados.

Dos de las personas mayores de edad fueron halladas sujetas de pies y manos en las dependencias del inmueble, registrando impactos de bala en el área del cráneo. La menor de 3 años, descendiente del artista y de su pareja (cuyas siglas se registraron como J.S.M.O.), registraba asimismo una perforación por disparo en la misma zona anatómica.

Respecto del cuarto cadáver, correspondiente a una joven de 21 años, registraba una lesión por proyectil en la parte dorsal. A la fecha, los voceros oficiales no han precisado el tipo de relación que guardaba con el grupo familiar ni la ubicación específica dentro del domicilio.

Técnicos forenses e investigadores policiales aseguraron los indicios en la escena con el propósito de reconstruir la cronología del crimen. Las indagatorias apuntan a determinar de qué manera redujeron a los ocupantes, la identidad de quien efectuó los disparos y la dinámica del evento durante la franja horaria atribuida a la agresión.