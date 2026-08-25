Murió Max Higgins, el empresario que prometió crear un "Disney argentino"

Emile Maxim St. Patrick Higgins , conocido públicamente como Max Higgins y recordado por su proyecto para levantar un “Disney argentino” , fue hallado muerto en las últimas horas en el partido bonaerense de Merlo . El empresario , de 55 años y nacionalidad jamaiquina , fue encontrado en la localidad de Libertad por un trabajador de la Empresa 216 .

El empleado dio aviso a las autoridades después de descubrir el cuerpo del hombre sobre la vía pública, tendido en posición fetal .

El hombre que realizó la denuncia señaló que, unos 20 días antes , había visto en ese sector a un ciudadano jamaiquino que se encontraba viviendo en la calle . Según explicó, se trataba de una persona desconocida para los vecinos , que desde varias semanas atrás permanecía en el mismo sitio donde finalmente fue hallada sin vida.

Luego de presentarse en el lugar, efectivos del Comando de Patrullas Merlo establecieron un perímetro de seguridad para facilitar las tareas de los peritos científicos . Las primeras diligencias no detectaron señales de violencia ni elementos que permitieran sospechar de la participación de otra persona. Poco después, el personal de una ambulancia que acudió al sitio constató que el hombre había muerto por causas naturales .

Sin embargo, la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Morón resolvió iniciar una investigación bajo la figura de “averiguación de causales de muerte” y dispuso que se practique una autopsia, con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el fallecimiento.

Quién era Max Higgins

Max Higgins arribó al país en 2007 con la intención de convertirse en una figura disruptiva dentro de la industria del entretenimiento. Se presentó como el “Rey del Entretenimiento”, llegó a contratar a Diego Maradona para participar de un reality vinculado al fútbol y anunció un ambicioso proyecto para levantar un “Disney argentino” en San Pedro, con una inversión estimada en mil millones de dólares.

Su estilo de vida ostentoso y excéntrico, acompañado habitualmente por figuras del deporte y del mundo del espectáculo, hizo que Higgins adquiriera una gran exposición pública. Sin embargo, aquella etapa de protagonismo llegó a su fin de manera repentina y su recorrido pasó a ser recordado como una de las caídas más llamativas del ambiente artístico argentino.

Durante su época de mayor popularidad y poder económico, Higgins solía trasladarse en vehículos de alta gama y contrataba limusinas, helicópteros y oficinas en Puerto Madero para llevar adelante sus proyectos. Entre ellos estuvo el reality “World Football Idol”, que contó con tres temporadas y tuvo entre sus participantes y figuras vinculadas a Diego Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.

Higgins hablaba de recompensas millonarias y se mostraba públicamente al volante de una Lamborghini Diablo, aunque más tarde se conoció que el vehículo no era suyo, sino que había sido prestado. Su imagen pública incluía apariciones en estadios con capa y corona, mientras se mostraba junto a Maradona y difundía promesas de éxito, reconocimiento y grandes ganancias que finalmente nunca se materializaron.

Con el tiempo, la historia detrás de aquella fachada comenzó a quedar expuesta. Su esposa, la argentina Sandra Zapata, sostuvo que la supuesta riqueza del empresario era un montaje y denunció situaciones de violencia. También señaló que Higgins tenía antecedentes por estafas mediante cheques sin fondos en Estados Unidos e Inglaterra.

El hombre que se presentaba como un poderoso empresario y aseguraba tener bajo su control dos billones de dólares congelados terminó señalado como un estafador profesional y quedó prácticamente sin personas de confianza a su alrededor.

La vida de Max Higgins experimentó entonces un cambio drástico. Alejado de la exposición pública y sin el entorno que alguna vez lo acompañó, pasó de hospedarse en hoteles de lujo a sobrevivir en la calle. Terminó instalado en una esquina de Retiro, donde utilizaba un maletín como almohada y recurría a las limosnas para poder alimentarse.

Sus últimos años en la calle y una vida marcada por la soledad

Quienes llegaron a cruzarse con él en la vía pública contaron que solía hablar consigo mismo, solicitar asistencia para recuperar el dinero que decía haber perdido y asegurar que tenía respuestas para mejorar la situación económica de la Argentina. Sus discursos combinaban inglés con un castellano limitado, mientras relataba supuestas conspiraciones y expresaba su deseo de recuperar algún día la vida de hombre millonario.

Con el paso del tiempo, fueron varios los que identificaron a Higgins en las calles. Algunos decidieron acercarse para ofrecerle alimentos o dinero, mientras que otros recordaron públicamente historias y episodios de la época en la que disfrutaba de su mayor notoriedad y esplendor.

“Era un tipo copado pero raro, muy volado”, recordó quien años atrás se desempeñó como custodio de un reconocido boliche VIP. Con el paso del tiempo, Higgins terminó completamente alejado de la exposición pública, sin familiares ni amigos que lo acompañaran. Su muerte cerró así una historia atravesada por la ostentación, las controversias y una profunda soledad.