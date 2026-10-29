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29 de octubre de 2026 - 09:25
Educación.

Los futuros maestros argentinos dedican menos del 10% de su formación a Matemática

    Un informe de Argentinos por la Educación revela que Matemática representa solo el 8,8% de la formación de los futuros maestros de primaria.

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    Maria Eugenia Burgos
    Por  Maria Eugenia Burgos
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    Porcentaje de la carga horaria total del Profesorado de Educación Primaria correspondiente a materias vinculadas con Matemática, por jurisdicción. Año 2026.

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    Porcentaje de docentes de 6to grado que en los últimos tres años dijeron que participaron de alguna capacitación o formación en la Enseñanza de la Matemática, por jurisdicción. Año 2025.

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    El estudio, titulado “De aprender a enseñar matemática: cómo se forman los docentes de escuela primaria”, fue elaborado por Tomás Besada y Martín Nistal. Los investigadores analizaron los planes de estudio de las 24 jurisdicciones del país para conocer cuánto tiempo se destina a Matemática y cómo se distribuyen las horas entre los contenidos de la materia y las herramientas para enseñarla.

    Cuántas horas de Matemática tienen los profesorados

    Los profesorados de Educación Primaria cuentan con una carga horaria promedio de 2.721 horas reloj, pero menos de una décima parte corresponde a espacios relacionados con Matemática. El informe también encontró diferencias importantes entre las provincias, tanto en la cantidad de horas como en el contenido de las materias.

    Mendoza encabeza el listado con un 12,7% de su formación destinada a Matemática, seguida por Misiones, con un 10,7%, y La Rioja, con un 10,2%. En el otro extremo aparecen Santiago del Estero, con un 5,6%; Salta, con un 6,4%; y Entre Ríos, con un 7,1%.

    En la mayoría de las jurisdicciones, la proporción se ubica entre el 8% y el 10%. Esta diversidad muestra que los futuros maestros pueden atravesar experiencias de formación diferentes según la provincia en la que estudien.

    Porcentaje de la carga horaria total del Profesorado de Educación Primaria correspondiente a materias vinculadas con Matemática, por jurisdicción. Año 2026.

    Porcentaje de la carga horaria total del Profesorado de Educación Primaria correspondiente a materias vinculadas con Matemática, por jurisdicción. Año 2026.

    Enseñar Matemática y conocer sus contenidos: qué revela el informe

    Otro de los puntos que destaca el estudio es la distribución de las horas entre dos aspectos fundamentales: aprender Matemática en profundidad y aprender cómo enseñarla. En la mayoría de las provincias, los planes de estudio destinan más tiempo a la didáctica que al conocimiento específico de la disciplina.

    Por ejemplo, Misiones contempla 240 horas de didáctica y 72 de contenidos matemáticos, mientras que Mendoza distribuye 256 y 107 horas, respectivamente. En Chaco, en cambio, la relación se invierte: se destinan 128 horas a contenidos disciplinares y 85 a didáctica.

    Los investigadores aclaran que la cantidad de horas no determina por sí sola la calidad de la formación docente. Sin embargo, consideran necesario que los futuros maestros cuenten con conocimientos matemáticos sólidos y, al mismo tiempo, sepan reconocer las dificultades de los alumnos y encontrar distintas maneras de explicar los conceptos.

    Porcentaje de docentes de 6to grado que en los últimos tres años dijeron que participaron de alguna capacitación o formación en la Enseñanza de la Matemática, por jurisdicción. Año 2025.

    Porcentaje de docentes de 6to grado que en los últimos tres años dijeron que participaron de alguna capacitación o formación en la Enseñanza de la Matemática, por jurisdicción. Año 2025.

    La capacitación en el área

    El estudio también analiza la formación continua de los docentes que ya están trabajando en las escuelas. Según los datos de Aprender 2025, el 32,5% de los maestros de sexto grado no participó en ninguna capacitación vinculada con la enseñanza de matemática durante los últimos tres años. El 67,5% restante sí realizó alguna actividad de formación.

    Las diferencias entre provincias son marcadas: mientras que en Formosa la participación en capacitaciones se acerca al 90%, en Santa Fe se ubica por debajo del 50%.

    Qué cambios proponen para mejorar la formación docente

    Marcela Svarc, profesora del Departamento de Matemática de la Universidad de San Andrés, sostuvo que no alcanza únicamente con aumentar la carga horaria. “Hay que asegurar una formación rigurosa que combine conocimientos disciplinares sólidos con herramientas didácticas”, señaló.

    En esa misma línea, el informe propone avanzar hacia criterios comunes de formación para todas las jurisdicciones y evaluar qué conocimientos adquieren realmente los estudiantes de los profesorados. La intención es que, independientemente de dónde estudien, los futuros maestros cuenten con las herramientas necesarias para enseñar Matemática en la escuela primaria.

    El debate cobra especial importancia frente a los resultados educativos del país: según Aprender 2025, el 45% de los alumnos de sexto grado no alcanzó un desempeño satisfactorio en Matemática. Aunque el informe no atribuye esos resultados exclusivamente a la formación docente, plantea que fortalecerla es una de las condiciones necesarias para mejorar los aprendizajes.

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