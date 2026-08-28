Carrera docente: titularidad tras los 40 años y el pico salarial hasta los 54

La estabilidad laboral puede demorar varios años para una parte importante de los docentes argentinos. Según el informe “La trayectoria profesional docente en Argentina” , el 52% de los menores de 25 años trabaja como suplente y recién entre los 40 y 49 años el 61% logra la titularidad.

El estudio fue elaborado por Cecilia Veleda, de CIPPEC; Federico del Carpio y María Sol Alzú, de Argentinos por la Educación , y analiza los estatutos docentes de las 24 jurisdicciones, regímenes previsionales provinciales, datos de la Encuesta Permanente de Hogares y los cuestionarios complementarios de Aprender 2025.

Anabella Díaz, profesora de Lengua y Literatura, formadora de docentes y vocera de Argentinos por la Educación , explicó en Canal 4 que una de las principales dificultades al analizar el sistema es la diversidad de reglas existentes en el país. “Tenemos 24 jurisdicciones y cada una de esas jurisdicciones tiene sus propios estatutos. Si bien hay un estatuto de base que sirve de sustento, la realidad de cada provincia en relación a cómo transitan los docentes su carrera es bastante variada”, señaló.

El informe reconstruye una línea de tiempo aproximada de la carrera de los docentes de nivel primario. El recorrido comienza cerca de los 18 años , con la formación docente, y continúa alrededor de los 25 con la incorporación al ejercicio profesional.

En esa primera etapa predominan las suplencias. El 52% de los docentes menores de 25 años trabaja bajo esa modalidad. Entre los 30 y 39 años, el 40% ya consiguió la titularidad, mientras que otro 39% continúa desempeñándose como suplente. Recién entre los 40 y 49 años la situación se revierte con mayor claridad: el 61% es titular. El estudio estima que pueden transcurrir, en promedio, unos 15 años entre el primer desempeño frente al aula y la consolidación de la titularidad.

Para Díaz, analizar estas trayectorias también permite discutir de qué manera las condiciones laborales pueden vincularse con la enseñanza. “Nos interesa poner en la mesa de debate lo que nos pasa con la carrera docente y de qué manera eso impacta o no en la calidad educativa”, explicó.

Y agregó: “Cuando hablamos de calidad educativa hay muchas cosas que intervienen allí, pero lo que nos pasa a los docentes a medida que avanzamos en nuestra carrera profesional también está vinculado con la calidad de la educación que queremos impartir a nuestros estudiantes”.

Carrera docente en Argentina

El salario alcanza su pico entre los 45 y los 54 años

El informe también analiza la evolución de los ingresos durante la vida profesional. Tomando como referencia los salarios correspondientes a los trabajadores de entre 18 y 24 años, los ingresos promedio son un 42% superiores entre los 25 y 34 años. El máximo se alcanza entre los 45 y 54 años, cuando los ingresos son un 93% superiores a los registrados durante el primer tramo de edad.

Sin embargo, el estudio aclara que esta evolución no implica que los docentes tengan salarios más altos que otros trabajadores en términos absolutos. El crecimiento está relacionado con factores como la antigüedad, la carga horaria, la titularización y el acceso a puestos de mayor jerarquía.

Sobre este punto, Díaz remarcó que Argentinos por la Educación no plantea una propuesta salarial específica, ya que considera que debe surgir del diálogo entre los gobiernos provinciales y los gremios. “Sí creemos que el docente demora mucho para empezar a cobrar bien, para ganar la suficiente antigüedad y que esa antigüedad impacte en ese salario de base. Ese sería un tema de importancia”, sostuvo.

“Nuestra carrera es muy verticalista”

Otra de las conclusiones centrales del informe tiene que ver con las posibilidades de crecimiento profesional. Actualmente, la principal vía de ascenso dentro del sistema está vinculada con el acceso a cargos directivos o de supervisión. Según el estudio, los puestos de conducción se concentran alrededor de los 50 años y representan cerca del 10% del total.

Díaz consideró que esta estructura limita las alternativas para quienes desean permanecer frente al aula. “Nuestra carrera es muy verticalista. Sólo hay una forma de crecer profesionalmente y que eso impacte también en el sueldo, que tiene que ver con apuntar a un puesto de gestión”, afirmó.

La especialista remarcó que esos cargos suelen alcanzarse recién después de varios años de experiencia. “Se logra recién a partir de los 50 años, que es lógico también porque uno necesita experiencia, pero no hay otras formas de crecimiento. Sólo hay crecimiento vertical”, indicó.

Proponen pensar incentivos para quienes quieran permanecer en el aula

El informe plantea que existen pocas alternativas de carrera horizontal que permitan asumir nuevas responsabilidades, obtener reconocimiento profesional o mejorar los ingresos sin abandonar el trabajo cotidiano con los estudiantes.

Para Díaz, este es uno de los principales aspectos que deberían discutirse. “Debiéramos generar mecanismos de incentivo, pensar de qué manera incentivar a los docentes para que también el que quiere quedarse en el aula y perfeccionarse pueda crecer profesionalmente sin necesariamente tener que acceder a puestos directivos”, señaló.

La vocera sostuvo que ese reconocimiento no debería limitarse únicamente a lo profesional o social. “Que pueda mejorar profesionalmente y tenga el reconocimiento necesario, no solamente formal o a nivel social, sino también a nivel salarial para aquel que quiere quedarse en el aula”, expresó.

Carrera docente en Argentina

Y concluyó: “Si no, hay una sola forma de ascenso en la carrera y de generar un sueldo más robusto, que tiene que ver con acceder a puestos directivos. Y no es la única forma de crecer profesionalmente”.

Una profesión mayoritariamente femenina

Los datos de Aprender 2025 también permiten analizar el perfil de quienes enseñan en sexto grado de primaria. El 89,5% son mujeres y el 10,5% varones. Además, casi dos tercios tienen entre 30 y 49 años: el 30% se encuentra entre los 30 y 39, mientras que el 33,9% tiene entre 40 y 49.

Los menores de 30 representan sólo el 8,5%.

En cuanto a la formación, el 95,6% realizó sus estudios iniciales en un instituto superior de formación docente, mientras que el 2,7% se formó en una universidad. El informe expone así una carrera marcada por diferencias entre jurisdicciones, varios años hasta alcanzar estabilidad, ingresos que crecen especialmente con la antigüedad y un sistema de ascenso todavía concentrado principalmente en los cargos de conducción.