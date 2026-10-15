Educación: solo 19 de cada 100 adolescentes argentinos llegan a los 15 años en tiempo y forma

Evolución del Índice de Resultados Escolares (IRE), por país. Países seleccionados de América Latina. Años 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. Ordenados de mayor a menor en cada edición.

Índice de Resultados Escolares (IRE), PBI per cápita y tasa de pobreza (umbral de USD 8,30 diarios), por país. Proporción de chicos de 15 años que no presentan sobreedad y alcanzan los niveles mínimos de desempeño en Lectura y Matemática en las pruebas PISA. Países seleccionados de América Latina. Año 2025. Países ordenados de mayor a menor PBI per cápita (PPA, a precios internacionales constantes).​Cómo se lee: es la proporción del total de chicos de 15 años que se encuentran escolarizados, en el grado correcto y que alcanzan los conocimientos mínimos en Lectura y Matemática.

Porcentaje de chicos entre 15 y 16 años que asisten a la escuela. Países seleccionados de América Latina. Años 2009, 2012, 2015, ​ 2018, 2022 y 2025. Ordenado de mayor a menor porcentaje de asistencia en 2025.

Un nuevo informe sobre educación vuelve a encender las alertas, solo 19 de cada 100 adolescentes argentinos de 15 años están escolarizados , cursan el año correspondiente a su edad y alcanzan los aprendizajes mínimos esperados en Lectura y Matemática . El dato surge de un nuevo informe de Argentinos por la Educación , que ubica al país en el séptimo lugar entre nueve naciones de América Latina.

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El estudio, titulado Índice de Resultados Escolares en América Latina: ¿Calidad vs. Inclusión? , fue elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo a partir de los resultados de las pruebas PISA 2025 y las encuestas de hogares de los países analizados.

La investigación pone de manifiesto una diferencia importante: Argentina tiene una de las tasas de asistencia escolar más altas de la región, pero esa cobertura no se traduce en la misma proporción de estudiantes que avanzan sin retrasos y alcanzan los conocimientos básicos.

El Índice de Resultados Escolares (IRE) combina tres condiciones para analizar la situación educativa de los adolescentes de 15 años:

Que estén escolarizados.

Que cursen el año correspondiente a su edad, sin sobreedad.

Que alcancen al menos el nivel mínimo de desempeño en Lectura y Matemática.

Para cumplir con el indicador, deben darse las tres condiciones al mismo tiempo.

Esto significa que el 19% no representa la cantidad de adolescentes que asisten a la escuela, sino la proporción que logra sostener su trayectoria educativa y alcanzar los aprendizajes evaluados.

Argentina quedó séptima entre nueve países de América Latina

La comparación regional muestra que Uruguay y Chile encabezan el Índice de Resultados Escolares, con porcentajes considerablemente superiores a los de Argentina.

Entre los resultados informados se destacan:

Uruguay: 35%.

Chile: 34%.

Brasil: 25%.

Perú: 23%.

Argentina: 19%.

Ecuador: 14%.

Paraguay: 7%.

Argentina ocupa el séptimo puesto entre los nueve países incluidos en el estudio, por encima de Ecuador y Paraguay.

Los datos muestran que la dificultad no es exclusiva del sistema educativo argentino. Incluso los países con mejores resultados de la comparación registran que una proporción importante de adolescentes no reúne simultáneamente las condiciones de escolarización, trayectoria y aprendizaje.

De 26 a 19 estudiantes: el retroceso desde 2009

Uno de los resultados más relevantes del informe aparece al comparar la evolución del indicador. En 2009, 26 de cada 100 adolescentes argentinos de 15 años llegaban en tiempo y forma. En 2025, esa proporción se redujo a 19.

La diferencia representa una caída de siete puntos porcentuales en el período analizado. Además, Argentina pasó del segundo al séptimo lugar entre los nueve países de la comparación regional.

Según el informe, fue el único país que perdió posiciones en todas las mediciones realizadas entre 2012 y 2025. Esta evolución refleja un deterioro del indicador que combina trayectoria escolar y aprendizajes, aunque por sí sola no permite identificar una causa única.

En 2009, 26 de cada 100 adolescentes argentinos de 15 años llegaban en tiempo y forma. En 2025, esa proporción se redujo a 19. En 2009, 26 de cada 100 adolescentes argentinos de 15 años llegaban en tiempo y forma. En 2025, esa proporción se redujo a 19.

Muchos adolescentes están en la escuela, pero no todos aprenden lo esperado

El contraste más importante aparece al observar la asistencia escolar. En Argentina, el 97% de los adolescentes de 15 y 16 años asiste a una institución educativa. Es una de las tasas más altas de América Latina y solo queda por debajo de Chile, que alcanza el 99%. Sin embargo, cuando se consideran también el avance sin sobreedad y los conocimientos básicos, Argentina desciende al séptimo puesto regional.

La diferencia plantea uno de los principales desafíos del sistema educativo: no alcanza únicamente con garantizar que los adolescentes estén dentro de la escuela. También resulta necesario que puedan avanzar en sus estudios y desarrollar los aprendizajes fundamentales.

Los resultados de PISA 2025 ya habían mostrado dificultades importantes en estas áreas. En Argentina, el 76% de los estudiantes evaluados no alcanzó el nivel mínimo en Matemática y el 59% tampoco lo hizo en Lectura.

El nuevo índice amplía esa mirada al incorporar las trayectorias escolares y la asistencia, ofreciendo una perspectiva más completa sobre la situación educativa de los adolescentes.

El desafío de garantizar inclusión y aprendizaje

El informe de Argentinos por la Educación abre una discusión sobre dos objetivos que deben avanzar de manera conjunta: sostener la escolarización y mejorar los resultados educativos.

Argentina logró que una proporción muy alta de adolescentes permanezca dentro del sistema escolar. Sin embargo, el Índice de Resultados Escolares muestra que ese avance convive con dificultades para garantizar trayectorias sin sobreedad y aprendizajes básicos.

La comparación regional también permite observar que otros países consiguen mejores resultados al combinar estas dimensiones. En ese contexto, los datos vuelven a poner el foco en la necesidad de fortalecer los aprendizajes de Lectura y Matemática, acompañar las trayectorias educativas y detectar a tiempo las dificultades que pueden afectar el recorrido escolar de los estudiantes.