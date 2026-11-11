El pueblo de 400 habitantes que enamora con su encanto rural y es ideal para visitar con amigos.

En Argentina se pueden descubrir pequeñas localidades que conservan una esencia de otras épocas. Entre ellas se destaca Aaron Castellanos , en Santa Fe , un pueblo que alcanzó repercusión en 2024 luego de ser seleccionado como candidato a integrar el listado de los sitios rurales más bellos del planeta. Agendalo para tus próximas escapadas .

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País. Así es el pueblo cordobés que quedó casi deshabitado y tiene construcciones de otra época

La nominación le dio visibilidad internacional y contribuyó a posicionarlo como una alternativa turística en crecimiento. Con una población que ronda los 400 residentes , este pequeño poblado mantiene un ritmo cotidiano apacible, alejado del movimiento de las grandes ciudades.

Su distribución geográfica también lo distingue de otras localidades: el casco urbano se extiende a lo largo de apenas ocho manzanas y cuenta con calles diagonales que convergen en el templo religioso. Esta particular disposición de sus calles le da una identidad visual muy atractiva, en sintonía con la hospitalidad y la sencillez de su comunidad.

La identidad de esta localidad también está vinculada con sus actividades productivas y las costumbres de sus habitantes. Una de las principales fuentes de trabajo es la captura de pejerreyes y carpas, cuya producción se procesa industrialmente y luego se comercializa en mercados internacionales , entre ellos los de Pakistán , Bolivia e India .

Otro rasgo distintivo es su reconocida elaboración de productos de pastelería, una actividad tradicional que ocupa un lugar destacado entre los motivos de orgullo de la comunidad.

Dónde queda Aaron Castellanos

La localidad de Aaron Castellanos se encuentra en el extremo meridional de Santa Fe, en las proximidades del punto donde confluyen los límites de esa provincia con los de Córdoba y Buenos Aires. Está situada a aproximadamente 500 kilómetros en dirección sudoeste de la capital santafesina y a unos 20 kilómetros de Rufino, principal centro urbano de ese sector del territorio provincial.

Su emplazamiento la convierte en un lugar de referencia dentro de la región pampeana, rodeado por un paisaje típico de extensas planicies y tierras destinadas a la actividad agrícola.

Gracias a su proximidad con Rufino y Venado Tuerto, Aaron Castellanos forma parte de una zona rural donde las actividades agropecuarias y la pesca tienen una larga trayectoria. Además, su ubicación geográfica lo convierte en un destino atractivo para realizar una salida de fin de semana desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situada a unos 430 kilómetros de distancia por carretera.

De esta manera, ofrece la posibilidad de disfrutar de un ambiente sereno y alejado del ritmo urbano sin necesidad de realizar un viaje demasiado complejo desde diferentes regiones del país.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Aaron Castellanos?

Conocer Aaron Castellanos ofrece la oportunidad de acercarse a las raíces de la región a través de sus paisajes, su patrimonio histórico y las tradiciones que mantienen vivos sus habitantes. Entre los sitios que vale la pena visitar se encuentra su antigua pulpería, un establecimiento que recrea la esencia de los históricos comercios rurales y que todavía hoy reúne a pobladores y visitantes.

En ese ámbito, las conversaciones espontáneas y los relatos compartidos permiten descubrir de cerca las costumbres y el modo de vida característico del campo argentino.

Uno de los espacios más representativos de la localidad es su plaza central, un punto de reunión habitual para los habitantes. Su entorno arbolado y su atmósfera tranquila crean las condiciones ideales para hacer una pausa, tomar unos mates en compañía y disfrutar del ritmo pausado que caracteriza a la comunidad.

A pocos metros está el anfiteatro, un escenario destinado a propuestas artísticas y encuentros colectivos, donde se organizan presentaciones y eventos que aportan movimiento y variedad a la rutina del pueblo.

La oferta culinaria es otro de los aspectos que merece atención durante el recorrido, en particular por sus preparaciones de repostería elaboradas de manera artesanal, que se distinguen por su excelencia y por mantener vivas las recetas tradicionales.

Esta actividad representa uno de los principales motivos de satisfacción para la comunidad, que recibe a quienes llegan con numerosas alternativas de dulces y especialidades para probar. En combinación con sus espacios dedicados a la cultura y el ambiente amable de sus calles, Aaron Castellanos reúne las condiciones para disfrutar de unos días de desconexión y tranquilidad.

Cómo llegar a Aaron Castellanos

El auto particular es la opción más práctica para trasladarse hasta Aaron Castellanos, debido a que no existen servicios de transporte público que lleguen directamente a la localidad. Quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suelen tomar la Ruta Nacional 7 en dirección a Rufino y, una vez allí, continuar durante un breve tramo por vías provinciales hasta alcanzar el destino.

El desplazamiento demanda alrededor de seis horas. En cambio, para quienes salen desde la ciudad de Santa Fe, el recorrido lleva cerca de cuatro horas y se realiza principalmente por la Ruta Nacional 33.

También existe la posibilidad de trasladarse en micro hasta Rufino, ya que esta ciudad cuenta con conexiones de transporte hacia diferentes puntos del territorio nacional.

Desde allí, el recorrido restante hasta Aaron Castellanos puede completarse mediante un servicio de taxi, remis o auto propio. Si bien la distancia entre ambas localidades es reducida, resulta conveniente organizar previamente cómo realizar ese último desplazamiento para evitar inconvenientes y llegar sin contratiempos al destino santafesino.