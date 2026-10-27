Escapadas: así es la ruta argentina que atraviesa montañas imponentes y lagunas de altura.

En plena Puna de Catamarca , la Ruta de los Seismiles se extiende a lo largo de 200 kilómetros y atraviesa algunos de los escenarios naturales más impactantes de la Argentina , lo que la convierte en un destino destacado para los que quieran organizar unas escapadas por el interior del país.

País. El pueblo con aguas cristalinas y sierras ideal para los amantes de la naturaleza

El recorrido une la tranquila localidad de Fiambalá con la frontera internacional del Paso de San Francisco y permite descubrir un entorno excepcional , marcado por las grandes altitudes , la presencia de animales silvestres y formaciones geográficas de gran belleza.

A lo largo del camino se alzan más de 20 cumbres que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Esta característica ubica a la ruta entre las más altas del planeta , en el segundo puesto a nivel mundial, detrás de los caminos de la región del Himalaya .

El camino asfaltado de la Ruta de los Seismiles avanza con curvas entre montañas de aspecto casi artístico, en un paisaje donde pueden observarse habitualmente vicuñas y guanacos que viven en estado silvestre .

Las cumbres despliegan una paleta de colores que abarca desde el rojo y el ocre hasta los tonos violáceos, en marcado contraste con el azul profundo del cielo de la Puna. El resultado son escenarios que parecen sacados de una película de aventuras, rodeados de una amplitud natural que despierta admiración e invita a detenerse para apreciar el paisaje.

Atravesar este camino genera una mezcla de admiración y respeto. La altura extrema, la quietud del ambiente y las condiciones del terreno intensifican la percepción del paisaje, y a medida que se avanza, los distintos recodos ofrecen nuevas vistas de la cordillera andina.

No es simplemente un trayecto para disfrutar de panoramas extraordinarios, sino una puerta de entrada a uno de los rincones más apartados y genuinos del territorio argentino. Allí, el paisaje conserva su carácter natural y la distancia respecto de los centros poblados hace que la travesía se viva de una manera aún más especial.

Cómo es el trayecto de la Ruta de los seismiles

La travesía comienza en Fiambalá, un pueblo reconocido por sus aguas termales, y continúa en dirección oeste hasta llegar al Paso de San Francisco, el cruce limítrofe con Chile. En sus 200 kilómetros de pavimento, la ruta gana altura de manera gradual y atraviesa escenarios de aspecto lunar, extensas salinas y estructuras de origen volcánico.

Durante el trayecto se pueden contemplar algunas de las cumbres más elevadas de la Argentina, entre ellas el Monte Pissis, el Ojos del Salado y el Nevado Tres Cruces, que sobresalen entre los principales atractivos naturales de la zona.

Estas montañas se elevan muy por encima de los 6.000 metros y conforman un escenario extraordinario, difícil de encontrar en caminos que pueden recorrerse en automóvil. Gracias a la ruta, es posible contemplar este relieve de gran altitud sin realizar exigentes caminatas ni emprender expediciones de escalada para llegar a esos paisajes.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en la Ruta de los seismiles?

Más allá de las vistas de la majestuosa cordillera de los Andes, la travesía permite disfrutar de distintas actividades al aire libre y vivir un contacto cercano con el ambiente natural.

Durante el recorrido, los viajeros pueden hacer paradas para capturar imágenes de vicuñas y guanacos, identificar especies de aves propias de la región o admirar la combinación del cielo despejado con las montañas de tonalidades vibrantes. También se destacan las lagunas de altura, distribuidas por el área, que constituyen sitios privilegiados para avistar animales en su hábitat natural.

El itinerario ofrece, además, la posibilidad de recorrer caminando algunos tramos situados a gran altura, tomando siempre las medidas de seguridad correspondientes. La combinación de un suelo volcánico con las condiciones propias de la Puna permite disfrutar de paseos cortos por paisajes áridos, marcados por una profunda quietud.

Por su cercanía con Fiambalá, desde donde parte o donde concluye la ruta, los visitantes también pueden complementar la aventura con un momento de descanso en sus famosas aguas termales, rodeadas de montañas. Este entorno natural contribuye a crear una atmósfera serena, ideal para relajarse después de la travesía.

Debido a que buena parte del trayecto transcurre a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es aconsejable que lo recorran, en particular, quienes ya están habituados a desenvolverse en zonas de gran altitud.

Aun así, la calidad del pavimento y la claridad de la señalización hacen que esta ruta sea una alternativa accesible y segura para quienes buscan aventuras lejos de los circuitos turísticos habituales.

En este contexto, la Ruta de los Seismiles se destaca como un destino argentino todavía poco conocido, pensado para viajeros interesados en descubrir lugares alejados y vivir experiencias genuinas en contacto con la naturaleza.