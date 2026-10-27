Reabren las Termas de Fiambalá después de la muerte por ameba "comecerebros"

Las Termas de Fiambalá vuelven a abrir sus puertas a partir de este lunes.

La Municipalidad de Fiambalá anunció formalmente que el Complejo de Termas volverá a recibir visitantes desde este lunes 26 de octubre, a partir de las 20. La habilitación del predio, considerado uno de los puntos turísticos más destacados de la provincia, se produce luego de completar las tareas de higienización profunda, desinfección general y mantenimiento preventivo en todas sus instalaciones.

El municipio precisó que las entradas para acceder al complejo podrán adquirirse en las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. En tanto, quienes necesiten realizar consultas o solicitar información adicional tendrán que comunicarse con la Secretaría de Turismo de la localidad.

Desinfección integral y protocolo preventivo La reapertura del predio tiene lugar después de la suspensión temporal de las actividades anunciada días atrás, tras detectarse un caso de meningoencefalitis amebiana primaria en un niño de 10 años que vivía en la localidad.

A raíz de lo ocurrido, los gobiernos provincial y municipal coordinaron un procedimiento de saneamiento que abarcó las piscinas de aguas termales, los baños, el área del comedor y los sectores compartidos por los visitantes. El operativo también contempló labores de fumigación.

En estas condiciones, el complejo vuelve a funcionar con la aplicación rigurosa de las medidas de prevención establecidas por el Ministerio de Salud de la provincia. Además, las autoridades aconsejaron a los visitantes destinar el uso de las aguas termales únicamente al descanso y la relajación, sin nadar, arrojarse al agua ni introducir la cabeza.

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