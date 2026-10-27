Catamarca: el cronograma de pagos de octubre inicia el 4 de noviembre

Cronograma de pagos en Catamarca (Foto ilustrativa)

El Gobierno de Catamarca confirmó el cronograma de pagos de los sueldos correspondientes a octubre de 2026 para los empleados de la Administración Pública Provincial y los docentes. Según informó el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, la acreditación de haberes comenzará el miércoles 4 de noviembre y continuará el jueves 5, con fechas diferenciadas para cada sector.

Cronograma de pagos de Catamarca: fechas confirmadas De acuerdo con el calendario oficial, los salarios se acreditarán de la siguiente manera:

Miércoles 4 de noviembre: empleados de los organismos de la Administración Pública Provincial.

Jueves 5 de noviembre: docentes provinciales, sin distinción por terminación de DNI. Cómo se acreditarán los sueldos de octubre El Ministerio de Hacienda y Obra Pública indicó que los haberes estarán disponibles en las cuentas bancarias de los trabajadores durante las jornadas establecidas. Los empleados públicos y docentes podrán consultar la acreditación de sus salarios a través de los cajeros automáticos y los canales bancarios habilitados.

De esta manera, el Gobierno provincial confirmó que el pago de los sueldos de octubre se completará durante la primera semana de noviembre.

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