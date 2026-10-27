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27 de octubre de 2026 - 08:59
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Catamarca: el cronograma de pagos de octubre inicia el 4 de noviembre

Catamarca confirmó las fechas de cobro de los sueldos de octubre 2026. Los estatales y docentes recibirán sus haberes en noviembre.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cronograma de pagos en Catamarca (Foto ilustrativa)

Cronograma de pagos en Catamarca (Foto ilustrativa)

El Gobierno de Catamarca confirmó el cronograma de pagos de los sueldos correspondientes a octubre de 2026 para los empleados de la Administración Pública Provincial y los docentes. Según informó el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, la acreditación de haberes comenzará el miércoles 4 de noviembre y continuará el jueves 5, con fechas diferenciadas para cada sector.

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De acuerdo con el calendario oficial, los salarios se acreditarán de la siguiente manera:

  • Miércoles 4 de noviembre: empleados de los organismos de la Administración Pública Provincial.

  • Jueves 5 de noviembre: docentes provinciales, sin distinción por terminación de DNI.

Cómo se acreditarán los sueldos de octubre

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública indicó que los haberes estarán disponibles en las cuentas bancarias de los trabajadores durante las jornadas establecidas. Los empleados públicos y docentes podrán consultar la acreditación de sus salarios a través de los cajeros automáticos y los canales bancarios habilitados.

De esta manera, el Gobierno provincial confirmó que el pago de los sueldos de octubre se completará durante la primera semana de noviembre.

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