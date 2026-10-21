Ameba "come-cerebros" en Catamarca: "Es un hecho aislado y poco frecuente a nivel mundial"

Tras la muerte de un niño de Fiambalá por meningoencefalitis amebiana primaria , causada por la ameba conocida como “come-cerebros”, el Ministerio de Salud de Catamarca brindó una conferencia de prensa para informar sobre la enfermedad, explicar las medidas de prevención y detallar las investigaciones que se llevan adelante para determinar las posibles fuentes de exposición.

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La ministra de Salud, Johana Carrizo , explicó que se trata de una enfermedad excepcional y pidió evitar generar alarma en la población. “Es un hecho aislado, extremadamente poco frecuente a nivel mundial”, aseguró. Según indicó, las investigaciones científicas registran cerca de 400 casos a lo largo de la historia.

Además, destacó el trabajo del equipo médico del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, especialmente del servicio de Infectología, que identificó la sospecha clínica y solicitó estudios específicos al Instituto Malbrán de Buenos Aires.

La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos , aclaró que la enfermedad no se transmite de persona a persona ni por consumir agua que contenga el microorganismo. La infección puede producirse cuando el agua contaminada ingresa por la nariz y la ameba alcanza el sistema nervioso central , donde provoca una inflamación grave.

Bustos también señaló que, según los antecedentes presentados durante la conferencia, este sería el segundo caso documentado en Argentina. El primero se habría registrado en 2017 en la provincia de Buenos Aires. Las autoridades insistieron en que la infección es extremadamente poco frecuente y que deben coincidir determinadas condiciones de exposición para que se produzca.

Qué precauciones tomar en aguas termales y piletas en Catamarca

Durante la conferencia, los especialistas brindaron una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de infección en espacios recreativos de agua dulce, especialmente en aguas termales.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Evitar nadar, zambullirse o sumergir la cabeza en aguas termales.

Utilizar las piletas termales principalmente para relajación.

Evitar que el agua ingrese por la nariz durante las actividades acuáticas.

Utilizar pinzas nasales cuando corresponda.

Mantener una correcta cloración, limpieza y desinfección de las piletas domiciliarias.

Las autoridades explicaron que estas medidas permiten disminuir los riesgos asociados con la exposición al microorganismo.

Investigan muestras de agua en Fiambalá

La ministra Carrizo confirmó que un equipo técnico del Ministerio de Salud realizó una investigación epidemiológica y ambiental en Fiambalá, que incluyó la recolección de muestras de agua. Los estudios se encuentran en proceso de análisis en el Instituto Malbrán.

Por su parte, el intendente Úsqueda detalló que el complejo termal de Fiambalá mantiene protocolos de limpieza y desinfección. Según explicó, las instalaciones se limpian entre los turnos de uso y, una vez por semana, se realiza el desagote, cepillado y desinfección de las piletas.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud de Catamarca indicaron que continuará el seguimiento epidemiológico y la evaluación de las muestras ambientales. Los resultados serán comunicados a la población a medida que estén disponibles.