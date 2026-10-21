miércoles 21 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de octubre de 2026 - 15:32
País.

Ameba "come-cerebros" en Catamarca: "Es un hecho aislado y poco frecuente a nivel mundial"

El Ministerio de Salud de Catamarca brindó detalles sobre la enfermedad, explicó cómo se transmite y anunció que continúan los estudios de muestras de agua en Fiambalá.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ameba “come-cerebros”: Salud de Catamarca diorecomendaciones tras la muerte de un niño

Ameba “come-cerebros”: Salud de Catamarca dio recomendaciones tras la muerte de un niño

Tras la muerte de un niño de Fiambalá por meningoencefalitis amebiana primaria, causada por la ameba conocida como “come-cerebros”, el Ministerio de Salud de Catamarca brindó una conferencia de prensa para informar sobre la enfermedad, explicar las medidas de prevención y detallar las investigaciones que se llevan adelante para determinar las posibles fuentes de exposición.

Lee además
Catamarca: así es el recorrido en las alturas que regala vistas únicas de volcanes y lagunas.
País.

Catamarca: así es el recorrido en las alturas que regala vistas únicas de volcanes y lagunas
Foto: Transmisión Jauka Sports.
Copa País.

Escándalo en Catamarca: la Liga Jujeña cayó 2-1 en un partido con 12 expulsados

La ministra de Salud, Johana Carrizo, explicó que se trata de una enfermedad excepcional y pidió evitar generar alarma en la población. “Es un hecho aislado, extremadamente poco frecuente a nivel mundial”, aseguró. Según indicó, las investigaciones científicas registran cerca de 400 casos a lo largo de la historia.

Además, destacó el trabajo del equipo médico del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, especialmente del servicio de Infectología, que identificó la sospecha clínica y solicitó estudios específicos al Instituto Malbrán de Buenos Aires.

Bustos también señaló que, según los antecedentes presentados durante la conferencia, este sería el segundo caso documentado en Argentina. El primero se habría registrado en 2017 en la provincia de Buenos Aires. Las autoridades insistieron en que la infección es extremadamente poco frecuente y que deben coincidir determinadas condiciones de exposición para que se produzca.

Qué precauciones tomar en aguas termales y piletas en Catamarca

Durante la conferencia, los especialistas brindaron una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de infección en espacios recreativos de agua dulce, especialmente en aguas termales.

  • Entre las principales medidas preventivas se encuentran:
  • Evitar nadar, zambullirse o sumergir la cabeza en aguas termales.
  • Utilizar las piletas termales principalmente para relajación.
  • Evitar que el agua ingrese por la nariz durante las actividades acuáticas.
  • Utilizar pinzas nasales cuando corresponda.
  • Mantener una correcta cloración, limpieza y desinfección de las piletas domiciliarias.
  • Las autoridades explicaron que estas medidas permiten disminuir los riesgos asociados con la exposición al microorganismo.

Investigan muestras de agua en Fiambalá

La ministra Carrizo confirmó que un equipo técnico del Ministerio de Salud realizó una investigación epidemiológica y ambiental en Fiambalá, que incluyó la recolección de muestras de agua. Los estudios se encuentran en proceso de análisis en el Instituto Malbrán.

Por su parte, el intendente Úsqueda detalló que el complejo termal de Fiambalá mantiene protocolos de limpieza y desinfección. Según explicó, las instalaciones se limpian entre los turnos de uso y, una vez por semana, se realiza el desagote, cepillado y desinfección de las piletas.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud de Catamarca indicaron que continuará el seguimiento epidemiológico y la evaluación de las muestras ambientales. Los resultados serán comunicados a la población a medida que estén disponibles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Catamarca: así es el recorrido en las alturas que regala vistas únicas de volcanes y lagunas

Escándalo en Catamarca: la Liga Jujeña cayó 2-1 en un partido con 12 expulsados

El pueblo de Catamarca que sorprende con un volcán, dunas blancas y paisajes únicos

Ameba "come-cerebros": qué es y cómo se contrae la infección que causó la muerte de un niño en Catamarca

Escapadas: el pueblo de Catamarca para disfrutar de paisajes naturales únicos y descansar

Lo que se lee ahora
Ameba come-cerebros
País.

Ameba "come-cerebros": qué es y cómo se contrae la infección que causó la muerte de un niño en Catamarca

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

El ingreso a primer año 2027 tendrá examen el 29 de octubre. En 14 colegios de Jujuy hay 3.169 preinscriptos para 1.720 bancos.
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: más de 3.100 estudiantes deberán rendir examen en Jujuy

Procesaron a cuatro presos de Jujuy por usar la identidad de Horacio Rosatti para pedir dinero
Jujuy.

Desde la cárcel de Jujuy se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema para estafar

Impactante choque y vuelco en Coronel Arias: un conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos
Jujuy.

Impactante choque y vuelco en Coronel Arias: un conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

Ameba come-cerebros
País.

Ameba "come-cerebros": qué es y cómo se contrae la infección que causó la muerte de un niño en Catamarca

Jóvenes en Río Blanco. video
Fe.

Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco: actividades y horarios para este fin de semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel