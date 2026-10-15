Catamarca: así es el recorrido en las alturas que regala vistas únicas de volcanes y lagunas.

Argentina ofrece miles de destinos para hacer unas escapadas . Recorrerla representa una experiencia única , no únicamente por la variedad de entornos naturales, propuestas recreativas y manifestaciones culturales que se pueden descubrir. En ese sentido, Catamarca es un territotio que da muestra de ello.

Entre los lugares que merece la pena conocer se encuentra el Balcón de Pissis , ubicado en la provincia de Catamarca. Situado a unos 4.700 metros sobre el nivel del mar , este destino se encuentra entre los sitios de mayor altitud que pueden visitarse en territorio argentino.

Desde allí, es posible contemplar una impresionante panorámica de la Cordillera de los Andes , un espectáculo natural difícil de olvidar. Sin embargo, el atractivo de la visita no reside únicamente en las vistas que aguardan en la cima, ya que el recorrido para llegar hasta este punto también forma parte de la experiencia, convirtiéndose en una travesía llena de aventura y paisajes sorprendentes.

Visitar el Balcón de Pissis supone enfrentarse a una travesía exigente , para la que es fundamental contar con una buena preparación y espíritu aventurero. No obstante, el esfuerzo que implica atravesar este camino, rodeado de escenarios naturales imponentes y especies autóctonas , queda ampliamente recompensado al alcanzar la cumbre y experimentar la sensación de estar tan cerca del cielo. A continuación, te contamos todos los detalles que conviene conocer antes de emprender esta experiencia.

Dónde queda el Balcón de Pissis

Este destino está situado en plena región andina, específicamente en el sector meridional de los Andes de Atacama, dentro de los límites geográficos de Argentina. En cuanto a su ubicación respecto de los principales centros urbanos de la zona, se localiza a unos 155 kilómetros de Fiambalá y a aproximadamente 108 kilómetros de Tinogasta. Por otro lado, la distancia que lo separa de la ciudad de Buenos Aires es de alrededor de 1.500 kilómetros.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en el Balcón de Pissis?

Para disfrutar al máximo de esta aventura, lo ideal es planificar el trayecto como una excursión con varias paradas, aprovechando la oportunidad para conocer distintos atractivos que se encuentran en el camino.

Una buena manera de comenzar es recorrer la famosa Ruta de los Seismiles, un itinerario que permite admirar algunas de las elevaciones más extraordinarias de la región. Entre ellas sobresalen el Ojos del Salado, con 6.983 metros sobre el nivel del mar, y el Monte Pissis, que alcanza los 6.792 metros de altura. Ambos estratovolcanes ofrecen un espectáculo natural imponente y, cuando sus cimas quedan envueltas entre las nubes, crean una imagen que parece unir la tierra con el cielo.

Una vez completado ese tramo, llega el momento de dirigirse al propio Balcón de Pissis, donde un mirador natural marca el inicio de la parte más exigente de la travesía.

Para alcanzar este destino, es necesario transitar por una ruta de ripio con desniveles pronunciados, curvas y pendientes que hacen aconsejable utilizar una camioneta 4x4 o un vehículo preparado para terrenos difíciles. A medida que se avanza, el entorno revela un escenario agreste y desolado, caracterizado por extensas superficies áridas y salinas que parecen perderse en el horizonte.

Sin embargo, el mayor atractivo se encuentra en la espectacular vista que ofrece el lugar, con las siluetas de las imponentes cumbres montañosas dibujándose sobre el paisaje y creando una imagen natural verdaderamente extraordinaria.

A lo largo de la travesía, también será posible observar de cerca algunas de las especies más representativas de la región cordillerana, como vicuñas, guanacos, cóndores y ñandúes, que habitan este entorno natural.

Asimismo, el itinerario permite descubrir dos atractivos de gran belleza paisajística: la Laguna de los Aparejos y la Laguna Celeste, cuyos escenarios ofrecen panorámicas sorprendentes. En conjunto, la combinación de vida silvestre y paisajes extraordinarios convierte esta excursión en una aventura difícil de igualar.

Cómo llegar al Balcón de Pissis

Para llegar al Balcón de Pissis, se debe tomar como punto de partida la localidad de Fiambalá, desde donde se avanza hacia el norte por la Ruta Nacional 60, una vía pavimentada que conduce al paso de San Francisco. Más adelante, el itinerario continúa por la quebrada de La Copia, atraviesa la zona baja donde se encuentra la laguna de los Aparejos y prosigue hasta el sector oriental del Valle Ancho.

Quienes planeen viajar en auto desde la ciudad de Buenos Aires hasta Fiambalá deberán contemplar un recorrido de aproximadamente 17 horas. Para realizarlo, se puede circular por la autopista Córdoba-Rosario y continuar por la Ruta Nacional 60 hasta alcanzar el destino catamarqueño.