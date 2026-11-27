Catamarca cuenta con destinos que aún permanecen fuera de los recorridos tradicionales y que cautivan a los turistas por sus increíbles paisajes . Entre esos sitios se destaca un pueblo que logró posicionarse como un punto de referencia para quienes buscan unas escapadas de aventura , gracias a un entorno natural que conserva toda su autenticidad .

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Rodeado de enormes cordones montañosos , extensas planicies salinas y volcanes cuyas cumbres superan los 6.000 metros de altura , este rincón catamarqueño ofrece un escenario excepcional para descubrir ambientes naturales únicos.

Se trata de una alternativa turística alejada de las propuestas habituales , especialmente atractiva para quienes buscan salir de la rutina, explorar territorios poco conocidos y vivir travesías cargadas de emoción.

En el noroeste de la provincia de Catamarca se encuentra Antofagasta de la Sierra , una localidad emplazada en el corazón de la Puna , a una elevación que supera los 3.300 metros sobre el nivel del mar . Su geografía está dominada por enormes formaciones volcánicas , extensiones de roca solidificada producto de antiguas erupciones y amplias superficies salinas , que dan lugar a un paisaje extraordinario.

Esta población es cabecera del departamento que lleva su mismo nombre y se encuentra aproximadamente a 570 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca.

Las condiciones propias de la zona, especialmente la escasez de humedad y la considerable altura sobre el nivel del mar, influyen directamente en las actividades cotidianas de sus habitantes. Estas particularidades hacen de Antofagasta de la Sierra un destino singular para quienes desean conocer los paisajes y las experiencias que ofrece el turismo en regiones de gran altitud.

Qué se puede hacer en Antofagasta de la Sierra

Uno de los sitios más emblemáticos de esta región es el Campo de Piedra Pómez, un impresionante territorio que abarca más de 25 kilómetros cuadrados y se caracteriza por sus enormes bloques de roca blanquecina, cuyas formas fueron moldeadas durante miles de años por los procesos de erosión vinculados con la actividad volcánica.

Otros puntos de gran interés son las extensas cuencas salinas, entre las que sobresalen el salar de Antofalla y la Laguna Colorada. Ambos lugares se distinguen por sus escenarios naturales, donde predominan los fuertes contrastes de colores y que, además, constituyen refugios para distintas especies de flamencos de plumaje rosado.

La región también ofrece numerosas alternativas para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y la exploración. Es posible emprender recorridos a pie por sectores montañosos, realizar paseos a caballo o contratar travesías en vehículos todoterreno para acercarse a importantes elevaciones volcánicas, como los cerros Galán y Antofalla.

A estas propuestas se suman experiencias relacionadas con la identidad cultural del territorio, que permiten acercarse a los pueblos originarios, descubrir sus trabajos artesanales y participar de celebraciones religiosas populares en las que todavía perduran costumbres transmitidas de generación en generación.

La propuesta turística de Antofagasta de la Sierra también se distingue por su riqueza culinaria, profundamente vinculada con los sabores y las costumbres gastronómicas de la Puna. Quienes visitan esta localidad tienen la oportunidad de probar especialidades regionales, entre ellas carne de llama preparada a las brasas, locro y empanadas elaboradas con quinoa.

La cocina del lugar incluye, además, diferentes recetas que incorporan variedades de papas autóctonas y maíz, junto con bebidas calientes preparadas a partir de plantas aromáticas de la zona. Estas opciones permiten conocer más de cerca la identidad gastronómica de la región.

Cómo llegar a Antofagasta de la Sierra

El desplazamiento hasta este destino requiere cierta planificación, ya que las condiciones del camino hacen que el viaje sea parte de la experiencia. Para llegar desde San Fernando del Valle de Catamarca, hay que tomar la Ruta Nacional 38 y continuar posteriormente por la Ruta Provincial 43.

El trayecto demanda aproximadamente diez horas de traslado en auto. Debido a que gran parte del recorrido transcurre por caminos de ripio, resulta conveniente disponer de un vehículo propio adecuado para estas condiciones o contratar servicios de excursiones con operadores especializados.

Quienes prefieran trasladarse mediante transporte público pueden tomar un micro con destino a Belén o El Peñón y, una vez allí, buscar alguna alternativa de movilidad regional que permita completar el recorrido hasta Antofagasta de la Sierra.

Debido a las condiciones climáticas particulares de la Puna, es fundamental viajar bien equipado: se recomienda llevar prendas de abrigo, elementos para proteger la piel de la radiación solar y suficiente cantidad de agua, ya que las temperaturas y el estado del tiempo pueden experimentar cambios repentinos a lo largo de la jornada.