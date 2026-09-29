Así es el pueblo de Córdoba que parece salido de Francia y te conecta con la naturaleza

Así es el pueblo de Córdoba que parece salido de Francia y te contecta con la naturaleza.

La combinación de paisajes, tradiciones, patrimonio histórico y sabores regionales convierte a Córdoba en una de las provincias preferidas por quienes buscan unas escapadas para recorrer durante cualquier momento del año. En sus distintos puntos, la naturaleza ocupa un lugar central.

Esto se debe a sus increíbles postales que ofrecen sus reconocidas sierras , espacios que además permiten disfrutar de una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares.

Dentro del territorio de Córdoba , destinos como Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Mina Clavero y La Falda se encuentran entre los más reconocidos. La popularidad de estos lugares genera un constante movimiento de turistas interesados en recorrer sus atractivos, algo que puede resultar incómodo para quienes prefieren sitios más tranquilos.

A pocos kilómetros de uno de estos puntos turísticos, sin embargo, existe un pequeño pueblo que remite a los paisajes de las áreas rurales francesas , aunque conserva ese inconfundible estilo cordobés que caracteriza a la provincia.

El destino en cuestión es Huerta Grande, un pueblo situado en el corredor que conecta Villa Giardino con La Falda. El lugar ofrece distintas propuestas para realizar en contacto con la naturaleza durante las diferentes estaciones del año y, además, conserva una historia interesante para conocer a través de sus atractivos.

Dónde queda Huerta Grande

Huerta Grande forma parte del departamento Punilla, en la provincia de Córdoba, y está situada a unos 70 kilómetros de la ciudad capital. La localidad se encuentra integrada al corredor conformado junto con sus vecinas Villa Giardino y La Falda, dentro del reconocido circuito turístico del Valle de Punilla.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Huerta Grande?

El entorno natural constituye uno de los mayores atractivos de Huerta Grande. Entre los puntos más visitados se destaca el balneario de la localidad, un espacio conformado por tres embalses que se extiende a orillas del río San Francisco y está rodeado por un encantador paisaje de características rurales. Por sus condiciones, se presenta como una alternativa perfecta para alejarse del ritmo de las grandes ciudades y pasar un momento de calma en contacto con la naturaleza.

A aproximadamente dos kilómetros del centro de Huerta Grande se encuentra la reserva natural, forestal y arqueológica privada Naguan Tica, un espacio especialmente interesante para conocer el pasado de la zona y acercarse a la historia de los pueblos originarios comechingones. El lugar también permite observar distintas especies de la fauna autóctona en su propio hábitat, entre ellas liebres, coipos y zorros.

Dentro de las propuestas vinculadas con el entorno natural aparece el cerro Dragón, situado a unos cuatro kilómetros de la localidad. El recorrido hasta este punto presenta un nivel de dificultad bajo, por lo que permite realizar una caminata accesible mientras se contemplan las vistas abiertas del paisaje que rodea la zona.

Otro de los sitios que vale la pena conocer es la cascada de Los Olmos, una alternativa atractiva para quienes disfrutan de las excursiones y las actividades en contacto con la naturaleza. Además de constituir un paseo para los visitantes, este lugar cumple una función importante para la comunidad, ya que abastece de agua potable a la localidad.

Cómo llegar a Huerta Grande

El trayecto desde la capital cordobesa hasta Huerta Grande puede realizarse de manera directa y sin demasiadas complicaciones. Para iniciar el recorrido, hay que tomar la Ruta Nacional 20 en dirección a la entrada de Villa Carlos Paz. Una vez allí, el camino continúa por la Ruta Provincial 73 y luego por la Autovía Punilla, hasta alcanzar la localidad de Molinari.

Desde ese punto, se debe volver a tomar la Ruta Nacional 38, que conduce directamente hasta el ingreso a Huerta Grande. El recorrido completo demanda alrededor de una hora y media en auto.