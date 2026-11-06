Así es el pueblo que sorprende con sus paisajes y lo llaman el "Caribe del Litoral".

Con la llegada de los últimos meses del año, numerosos viajeros y grupos familiares comienzan a planificar sus próximas escapadas y optan por recorrer distintos puntos de Argentina . A lo largo del territorio existen múltiples rincones que se destacan por sus paisajes y atractivos naturales .

País. El pueblo con aguas cristalinas y sierras ideal para los amantes de la naturaleza

Entre ellos aparece Playa Punta , ubicada en la provincia de Entre Ríos , una alternativa interesante tanto para disfrutar de unas vacaciones como para organizar una breve salida y alejarse de la rutina cotidiana.

Para quienes disfrutan de los destinos junto al mar o al río, pero prefieren alejarse de los tradicionales centros turísticos de la costa de Buenos Aires , Entre Ríos cuenta con un rincón natural apodado el « Caribe del Litoral ».

Este atractivo se distingue por sus paisajes pintorescos , un ambiente sereno que invita al descanso y numerosas propuestas recreativas , características que lo convierten en un sitio apropiado para visitar en familia , incluso con niños pequeños .

La combinación de extensas playas de arena de tonalidades claras, aguas transparentes alimentadas por el río Uruguay y el río de los Pájaros Pintados, junto con un entorno silvestre donde abundan las especies vegetales y animales propias de la región, hace de Playa Punta un destino atractivo para quienes desean disfrutar de unos días de descanso durante las vacaciones.

Dónde queda Playa Punta

Este encantador destino está situado en la localidad de Colón, dentro de la región del Litoral, en la provincia de Entre Ríos.

La ciudad cuenta con una población cercana a los 25.000 residentes y dispone de una amplia infraestructura de servicios, con prestaciones y facilidades propias de los principales centros urbanos. Además, su ubicación resulta conveniente para quienes viajan desde la capital argentina, ya que se encuentra a una distancia aproximada de 324 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Escapadas: ¿Qué hacer en Playa Punta?

Una de las propuestas más tentadoras para disfrutar de este balneario consiste en preparar el equipo de mate, llevar algo para comer y dedicar la jornada a descansar sobre la arena, aprovechar los rayos del sol y refrescarse en sus aguas transparentes.

Sin embargo, las opciones de entretenimiento no terminan allí: quienes prefieren actividades más dinámicas también pueden realizar distintas experiencias náuticas, como paseos en kayak, navegación en velero, windsurf, esquí acuático arrastrado por embarcaciones y divertidos recorridos en la tradicional banana inflable, entre otras alternativas.

Además de sus atractivos propios, la zona permite acceder fácilmente a otros puntos de interés turístico que merecen una visita.

Uno de los más destacados es el Parque Nacional El Palmar, situado a unos 45 minutos de distancia. Esta extensa área protegida, considerada una de las reservas naturales más destacadas del país, abarca aproximadamente 8.500 hectáreas y alberga una gran concentración de palmeras, entre las que sobresale la variedad Yatay, una especie que solo se encuentra en unos pocos lugares del mundo.

Este espacio de conservación fue establecido en 1966 y ofrece diferentes circuitos para recorrer sus paisajes. A través de estos senderos es posible avanzar hasta las orillas del río, mientras se observa la vegetación característica del lugar y se descubren distintas especies de animales nativos que habitan en este ecosistema.

La región también dispone de numerosos sectores arbolados y espacios al aire libre, ideales para organizar reuniones familiares y compartir un asado en contacto con la naturaleza.

A esto se suman establecimientos vitivinícolas donde los visitantes pueden recorrer los viñedos, conocer sus procesos de elaboración y probar el particular «vino de río». Otro de los grandes atractivos turísticos son las reconocidas Termas de Colón, cuyos complejos se distinguen tanto por la calidad de sus instalaciones como por la atención cordial que brindan a quienes los visitan.

Sus centros termales cuentan con diversas piscinas, tanto destinadas al descanso como a la recreación, alimentadas con aguas ricas en minerales que proporcionan una experiencia relajante.

Se les atribuyen beneficios para aliviar molestias relacionadas con el reumatismo y las vías respiratorias, favorecer el aspecto y la suavidad de la piel y contribuir a recuperar las energías. Además, el predio dispone de toboganes acuáticos que suman una alternativa de entretenimiento, especialmente para quienes buscan disfrutar de actividades más dinámicas.

Cómo llegar a Playa Punta

Quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires pueden llegar hasta este destino en auto, mediante un recorrido que demanda aproximadamente cuatro horas y que se realiza principalmente por la Ruta Nacional 14.

Por otro lado, aquellos viajeros que no dispongan de vehículo particular tienen la posibilidad de trasladarse en micros hacia distintos puntos de Entre Ríos y, una vez allí, continuar el viaje utilizando otros servicios de transporte, de acuerdo con la localidad que deseen visitar.