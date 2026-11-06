El Festival de Cine de Mar del Plata arrancó su 41° edición con una preventa récord y 40 funciones completas.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata puso en marcha este jueves su 41° edición con números que anticipan una convocatoria destacada: 30.000 entradas vendidas y 40 funciones agotadas antes de la inauguración formal.

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Con una preventa que ya alcanzó las 30.000 localidades y dejó 40 funciones agotadas , el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata comenzó este jueves su 41° edición.

La jornada inaugural incluyó una ceremonia en la sala Astor Piazzolla del Auditorium , precedida por el desfile de invitados y figuras del cine por la alfombra roja de la Plazoleta Almirante Brown .

La magnitud de la preventa quedó en evidencia al alcanzar el mismo número de localidades comercializadas durante toda la edición 2025 . Así, el festival consiguió una marca sin precedentes en los últimos años.

La convocatoria también tuvo un fuerte alcance federal. De acuerdo con los datos de venta, el 35% de las entradas fue adquirido por residentes de Mar del Plata y el 65% por espectadores del resto del país.

Por su parte, Luis Scalella, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films (FIAPF), resaltó mediante un video la dimensión de la programación de este año, que reúne 180 títulos de 55 países en un total de 500 funciones durante diez días.

En tanto, Lerman se refirió al proceso de selección y explicó que uno de los principales desafíos fue “encontrar las películas, un trabajo que empieza en febrero” y que se va “construyendo poquito a poquito”.

Con la conducción de Guido Záffora y Teté Coustarot, el acto inaugural confirmó que los países de Europa del Norte tendrán un lugar destacado en esta edición.

La programación también incluirá distintas propuestas vinculadas con la innovación, como Ventana Sur Tech, que abordará el uso de la inteligencia artificial, el cine inmersivo y otras herramientas tecnológicas, además de un laboratorio de cine para estudiantes.

La función inaugural tuvo como protagonista a Wild Horse Nine (Caballo salvaje nueve), el nuevo trabajo del director Martin McDonagh, que cuenta con las actuaciones de John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi.

Premio Astor a la Trayectoria

Uno de los momentos destacados de la noche fue el reconocimiento a Emilio Kauderer, quien recibió el Premio Astor a la Trayectoria por su recorrido como compositor.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra la música de Un lugar en el mundo. La ceremonia también reunió a personalidades de la industria, como Carlos Cuarón, miembro del jurado, y Violeta Kreimer, productora del cortometraje ganador del Oscar Dos personas intercambiando saliva.

Además, asistieron Cecilia Roth, Eva de Dominici, Andrea Rincón, Maite Lanata y Martín Slipak, entre otros invitados.