Cazzu vuelve al Festival de Cine de Mar del Plata con su película "Risa y la cabina del viento"

La cantante jujeña Cazzu vuelve a ser protagonista del Festival Internacional de Cine de Mar del Plat a con la película "Risa y la cabina del viento" , una producción que marca su debut en la pantalla grande y en la que comparte elenco con reconocidas figuras del cine argentino.

Espectáculos. Cazzu, la artista más importante de la historia de Jujuy, brilló ante su gente

El largometraje, dirigido por Juan Cabral, forma parte de las proyecciones especiales gratuitas de la 41ª edición del festival . La función está prevista para el miércoles 11 de noviembre, a las 20, en Villa Victoria Ocampo, en Mar del Plata.

La artista, conocida como la "Jefa del Trap" , interpreta a Sara, una madre que atraviesa una situación familiar marcada por la pérdida y el dolor. Se trata de una faceta diferente en la carrera de Cazzu, quien se aleja de los escenarios musicales para asumir un personaje dramático.

La historia sigue a Risa, una niña de 10 años interpretada por Elena Romero, que vive junto a su madre Sara en una zona alejada de Ushuaia, en Tierra del Fuego . Después de perder a su padre en un trágico incendio, la pequeña descubre un antiguo teléfono público fuera de servicio que tiene una característica extraordinaria: le permite comunicarse con personas fallecidas.

Cazzu vuelve al Festival de Cine de Mar del Plata con su película "Risa y la cabina del viento"

Cada una de esas personas tiene un deseo pendiente, una situación por resolver o un mensaje que necesita transmitir. Risa descubre que, si logra ayudarlas en el mundo de los vivos, podría obtener algo que parece imposible: volver a hablar con su padre por última vez.

Mientras Sara trabaja durante gran parte del día, la niña permanece al cuidado de Esteban, un vecino que atraviesa problemas personales y de alcoholismo. La historia combina elementos fantásticos con temas como la pérdida, la infancia y la necesidad de encontrar respuestas frente a la muerte.

Cazzu vuelve al Festival de Cine de Mar del Plata con su película "Risa y la cabina del viento"

Cazzu muestra una nueva faceta como actriz

En esta producción, Cazzu interpreta a Sara, la madre de Risa, un personaje que exige una actuación centrada en las emociones, los silencios y las dificultades que atraviesa una familia después de una tragedia. La artista comparte el elenco con Diego Peretti, Joaquín Furriel, Graciela Borges y Elena Romero, en una película que representa un paso importante en su carrera artística.

Durante la presentación de la película en Mar del Plata en noviembre de 2025, la jujeña habló sobre el desafío de debutar en el cine y sobre las inseguridades que sintió al asumir su primer papel. La producción también cuenta con música original de la banda argentina Babasónicos.

Una película premiada que regresa al Festival de Mar del Plata

Risa y la cabina del viento ya tuvo un paso destacado por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en noviembre de 2025, cuando se presentó en la Competencia Argentina de largometrajes. En aquella edición, la producción obtuvo dos reconocimientos: Mejor Película Argentina y Mejor Dirección para Juan Cabral. Estos premios acompañaron el inicio del recorrido cinematográfico de Cazzu como actriz.

Cazzu vuelve al Festival de Cine de Mar del Plata con su película "Risa y la cabina del viento"

El largometraje llegó a los cines argentinos el 16 de abril de 2026 y también figura en el catálogo de Netflix para Argentina. Su regreso al festival permitirá que el público pueda disfrutarlo nuevamente en pantalla grande y de manera gratuita.

Cuándo y dónde ver gratis la película de Cazzu

La función será el miércoles 11 de noviembre, a las 20, en los jardines de Villa Victoria Ocampo, ubicada en Matheu 1851, Mar del Plata. La proyección integra una programación especial que también incluye Parque Lezama, Yo, Narciso, La virgen de la tosquera, El partido y Lo dejamos acá, además de un homenaje a Luis Brandoni. El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026.