Adrián Suar y Dolores Fonzi comenzaron a filmar una película para Netflix en Buenos Aires.

Una carrera a toda velocidad , maniobras para esquivar vehículos y un salto hacia el interior de un taxi que todavía estaba en marcha. Así fue la secuencia que protagonizó Adrián Suar sobre la calle Cuzco , en el barrio porteño de Versalles . Allí se filmó una escena de acción de Volver a brillar , la nueva película que el actor prepara junto a Netflix.

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En las inmediaciones de la avenida General Paz , Suar se involucró directamente en las escenas de riesgo mientras un camarógrafo registraba sus movimientos a corta distancia , en medio de la circulación habitual de la zona.

La producción organizó el rodaje en una calle rodeada de árboles, donde estacionó varios camiones con equipos y materiales que ocuparon gran parte de la calzada. El sector destinado a la filmación quedó delimitado mediante conos y cintas de seguridad, mientras los asistentes y operadores de cámara se desplazaban entre los vehículos para preparar y coordinar las distintas escenas .

En las secuencias de acción , integrantes del equipo atravesaban la calle entre los autos que circulaban habitualmente para liberar el espacio antes de cada grabación. Suar , por su parte, combinó carreras por la vereda con momentos en los que seguía al taxi, además de detenerse junto a los asistentes de dirección para revisar indicaciones. Durante el rodaje llevaba el guion en la mano y vestía una campera de cuero , como parte de la caracterización de su personaje .

El equipo de filmación organizó un operativo de resguardo para acompañar los desplazamientos del intérprete por la calle, mientras los residentes del barrio seguían las grabaciones desde las veredas.

En los intervalos entre las distintas escenas, el actor permaneció distendido junto a los técnicos, en medio de los cables, las pantallas de control y la cámara principal, protegido del sol por los árboles del lugar. Al advertir que el fotógrafo lo estaba registrando, también aprovechó para saludar directamente al lente.

La película Volver a brillar figura entre los lanzamientos más destacados que Netflix prepara para el cierre del año. Aunque todavía se conocen pocos detalles sobre la trama, el proyecto pertenece al género de la comedia romántica y tendrá como figuras centrales a Suar y Dolores Fonzi, una intérprete y realizadora que alcanzó un importante reconocimiento en los últimos años.

Francella y Suar comparten pantalla por primera vez en Un funeral y medio

En paralelo a este trabajo, Suar se prepara para otro lanzamiento que despertó interés incluso antes de que concluyeran las grabaciones: Un funeral y medio, una producción de humor negro que marcará su primer trabajo cinematográfico junto a Guillermo Francella.

El tramo final del rodaje tuvo lugar en una antigua residencia de arquitectura Tudor, ubicada en San Isidro, que fue acondicionada como una casa funeraria para recrear uno de los momentos fundamentales de la historia.

La producción corresponde a una versión argentina de Death at a Funeral, el largometraje británico que llegó a los cines en 2007 bajo la dirección de Frank Oz. Esta nueva adaptación cuenta con un libreto de Fernando Castets y tiene a Ariel Winograd detrás de cámara.

El argumento gira en torno a un grupo familiar con vínculos conflictivos que se reúne para darle el último adiós al padre de familia. Sin embargo, lo que debía ser una ceremonia de despedida termina transformándose en un día caótico, atravesado por revelaciones inesperadas y episodios tan absurdos como desopilantes.

La película representa la primera vez que Francella y Suar comparten el papel principal de una producción cinematográfica, luego de casi cuatro décadas de amistad y de haber trabajado juntos en distintas propuestas teatrales y televisivas.

“Adrián es mi hermano menor”, expresó Francella durante una entrevista con Teleshow realizada en el set de filmación. El intérprete, que también está a cargo de la producción del largometraje junto a Luis Scalella, fue quien promovió la realización del proyecto y convocó a Suar para ponerse en la piel de Daniel, el hermano menor de su personaje.

“Los dos siempre coqueteamos con hacer algo juntos y no se había dado, hasta que acá se reunieron varias cosas. Fundamentalmente, el tiempo”, indicó Suar.

La película contará también con las actuaciones de Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y “Coco” Portillo.

Francella y Suar, por primera vez juntos en el cine, adelantaron su próxima película"Un funeral y medio" es la nueva comedia de Ariel Winograd que ya terminó su rodaje y llega en 2027.Los actores ya habían coincidido en teatro con "La cena de los tontos" y "Dos pícaros sinvergüenzas".@buenavistainternationalla — Filo.news (@filonewsOK) July 7, 2026

El largometraje es una producción conjunta de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, mientras que Buena Vista International tendrá a su cargo la distribución. Su llegada a los cines de todo el país está programada para marzo de 2027.