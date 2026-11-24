La actividad económica avanzó un 1,1% mensual en septiembre, pero el crecimiento no alcanzó para compensar las caídas previas. De esta manera, se confirmó que la economía argentina atravesó dos trimestres consecutivos de retroceso.

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Economía. Argentina al borde de una recesión: qué significa para el bolsillo

La economía argentina logró crecer un 1,1% en septiembre frente al mes anterior, pero el repunte no evitó que se confirmara una recesión técnica , producto de dos trimestres consecutivos con resultados negativos.

Así lo confirmó el informe oficial del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y difundido este martes.

El resultado oficial se conocerá el 16 de diciembre , con la publicación del informe del Producto Bruto Interno (PBI). Mientras tanto, los datos del EMAE permiten adelantar la evolución de la economía entre los dos períodos.

El cierre de la serie estadística del tercer trimestre llegó después de que el PBI retrocediera un 0,6% durante el segundo trimestre del año.

En ese contexto, los indicadores desestacionalizados mostraron una fuerte contracción del 2,8% en julio y una recuperación marginal del 0,1% en agosto.

El repunte necesario para evitar una nueva caída trimestral era considerable. En septiembre, la actividad económica debía aumentar alrededor de un 8,5% mensual para alcanzar el nivel promedio del período anterior.

La economía logró repuntar un 1,1% en septiembre frente al mes anterior, de acuerdo con la medición desestacionalizada del Indec. Sin embargo, el indicador permaneció un 1,2% por debajo del nivel de septiembre de 2025. En el acumulado anual, en cambio, registró una mejora del 1%.

Se considera que una economía atraviesa una “recesión técnica” cuando acumula dos trimestres consecutivos de contracción en términos desestacionalizados.

Este indicador permite seguir de manera anticipada el comportamiento del PBI y observar su evolución respecto del trimestre anterior.

Cuáles son los sectores que crecieron

El balance sectorial reflejó un escenario dispar: solo cinco de las 15 ramas relevadas lograron crecer frente al mismo mes del año anterior.

La explotación de minas y canteras encabezó las subas, con un 11,1%, mientras que electricidad, gas y agua avanzó 4% y la construcción, 3,5%. Estas tres actividades sumaron un aporte de 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

El panorama fue diferente para la mayoría de las actividades económicas: 10 sectores cerraron septiembre con resultados negativos respecto del mismo mes de 2025.

La pesca encabezó las caídas, con un desplome interanual del 48,6%, seguida por la intermediación financiera, que retrocedió 11,5%, y la industria manufacturera, con una contracción del 1,8%. Entre las tres explicaron un impacto negativo de 1,1 puntos porcentuales en el indicador.