Insólito: una familia encontró un yacaré en el comedor de su casa en Salta

Una familia de la comunidad Iguopeigenda , ubicada en Río Blanco Banda Sur, departamento de Orán, Salta, vivió un insólito momento al encontrar un yacaré dentro del comedor de su vivienda. Ante la inesperada presencia del reptil, los habitantes solicitaron asistencia a los Bomberos Voluntarios para retirarlo del domicilio.

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El hecho ocurrió durante la noche del lunes 23 de noviembre, alrededor de las 20:20, y motivó un operativo de rescate que contó con la intervención de personal especializado y la posterior colaboración de Zoonosis Municipal.

Tras recibir el pedido de asistencia, una dotación de Bomberos Voluntarios se trasladó hasta la comunidad con los elementos necesarios para realizar la captura del animal.

Los efectivos lograron controlar la situación y retirar al ejemplar del interior de la vivienda. Durante el procedimiento, advirtieron que el reptil presentaba algunas heridas producto de golpes, por lo que se decidió mantenerlo bajo resguardo.

Según señalaron los habitantes de la comunidad, el animal se encontraba alejado de su hábitat natural, situado en una zona de lagunas cercana a la confluencia de los ríos Bermejo y Blanco.

Una vez concretada la captura, los bomberos se comunicaron con el área de Zoonosis Municipal para coordinar su traslado a un espacio adecuado, donde pudiera permanecer protegido hasta recibir atención veterinaria.

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Tras el operativo, el ejemplar fue trasladado al establecimiento de Patitas Callejeras, donde permanecerá bajo resguardo hasta que un profesional veterinario evalúe su estado de salud.

La revisión permitirá determinar la gravedad de las lesiones que presentaba al momento de su captura, establecer si necesita algún tratamiento y definir las medidas posteriores para garantizar su bienestar.

Por el momento, no se informó cómo llegó el yacaré hasta el interior de la vivienda ni en qué circunstancias sufrió las heridas.

Ante la aparición de animales silvestres en zonas residenciales, se recomienda mantener una distancia prudente, evitar el contacto directo y solicitar la intervención de personal capacitado, sin intentar capturarlos por cuenta propia.

En este caso, la intervención de los Bomberos Voluntarios permitió retirar al reptil del domicilio y trasladarlo a un lugar seguro, mientras se aguarda la evaluación veterinaria que determinará los próximos pasos.