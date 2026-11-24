Stornelli denunció a Sociales de la UBA por el homenaje a Santucho.

La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llegó a la Justicia. El fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente a los integrantes del Consejo Directivo de la institución. Los detalles, en la nota.

País. El Gobierno pidió a la UBA suspender un homenaje a Mario Santucho

El fiscal federal Carlos Stornelli avanzó judicialmente contra las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA por el homenaje previsto a Mario Roberto Santucho, quien fue jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En su presentación, pidió que la Justicia ordene la suspensión del acto del próximo 10 de diciembre mediante una medida cautelar de no innovar.

La presentación fue realizada de oficio por Stornelli , quien está al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4. El fiscal tomó conocimiento del caso a través de publicaciones periodísticas y un comunicado del Foro Argentino de Defensa. El expediente quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas , de turno al momento de la denuncia.

El fiscal pidió investigar si la autorización y promoción del homenaje encuadran en el delito de apología del crimen, establecido en el artículo 213 del Código Penal.

También solicitó que se analice si para la organización del acto y la instalación de la escultura se utilizaron recursos económicos, bienes o personal de la UBA, lo que podría derivar en una acusación por malversación de caudales públicos, según el artículo 260.

La iniciativa recibió el aval del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, que el 27 de octubre la declaró de interés institucional. La decisión quedó plasmada en una resolución del 3 de noviembre, firmada por la decana Ana Josefina Arias y el secretario de Gestión Institucional, Diego Andrés Brancoli.

La propuesta surgió del Colectivo Cultural Contramuro y de la cátedra que dirige el docente Pablo Bonavena en la carrera de Sociología.

La actividad se realizará el próximo 10 de diciembre, a las 18, en el patio interno “Indio Solari” de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en Santiago del Estero 1029.

El programa incluye intervenciones políticas y culturales y la colocación de un cuadro-escultura dedicado a Mario Roberto Santucho y a los integrantes de la histórica dirección del PRT.

Según planteó el fiscal, la posible apología del crimen no se limitaría a la realización del acto, sino que podría haberse concretado desde el momento en que la facultad difundió la decisión a través de su página web oficial, el 9 de noviembre.

La iniciativa ya había generado controversia en el ámbito universitario. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se pronunció en contra del homenaje y anunció que promovería una declaración del Consejo Superior.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano les reclamó a las autoridades de la institución que intervinieran para evitar que se concrete la actividad.

Quién era Santucho

Santucho fue uno de los principales referentes de la guerrilla argentina. Fue fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), además de comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El ERP, bajo la conducción de Santucho, realizó numerosas acciones armadas contra objetivos militares y civiles. Su accionar incluyó ataques a cuarteles, asaltos y secuestros extorsivos, incluso durante el gobierno constitucional iniciado en 1973.

Entre los episodios históricos se destacan el secuestro y posterior asesinato del empresario Oberdan Sallustro, la fuga de Rawson, el ataque al Comando de Sanidad y los copamientos de Azul y Monte Chingolo.