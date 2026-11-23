El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) del presidente Javier Milei , según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella , fue e n noviembre 2,04 puntos, lo que representa un aumento de 4,1% respecto de octubre .

País. Javier Milei dijo que "está claro que hay gente que no llega a fin de mes"

La confianza se mantiene por encima de la registrada por Mauricio Macri (+15,2%) y Alberto Fernández (+71,1%) en el mismo mes de sus respectivas gestiones. Los mayores incrementos de noviembre se observaron entre los mayores de 50 años (+21,7%) y las personas con educación primaria (+28,9%).

El interior del país continúa siendo la región con mayor confianza en el Gobierno , con 2,27 puntos.

Los cinco componentes del indicador registraron mejoras respecto de octubre, destacándose el crecimiento en la preocupación por el interés general (+6,4%) y la capacidad para resolver problemas (+5,6%).

Evolución mensual

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella confecciona el ICG desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5.

En noviembre, el ICG fue de 2,04 puntos, lo que representa un aumento de 4,1% respecto de octubre. En términos interanuales el Índice cayó 17,5%. Desde abril ha oscilado en torno a un valor de 2,00, con ascensos y descensos de magnitud modesta (y compatibles con el error muestral; ver ficha técnica en la última página).

El siguiente gráfico compara la evolución del ICG durante la presidencia de Javier Milei con los valores observados en las seis presidencias anteriores. Se toma como inicio de cada mandato el primer mes completo de la gestión del/de la nuevo/a presidente/a (por ejemplo, junio de 2003 para Néstor Kirchner y enero de 2024 para Javier Milei).

El ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y por debajo de los de Néstor Kirchner (las dos presidencias con mayor ICG promedio de las seis anteriores), en el mismo periodo.

En el mes 35 de la actual presidencia, el nivel del ICG es inferior al que obtuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner (2,54; -19,8%) y Cristina Kirchner I (2,42; -16,0%) en el mismo momento de sus gestiones (en el trigésimo quinto mes del primer gobierno de la ex mandataria –noviembre de 2010– el ICG experimentó un fuerte ascenso, en coincidencia temporal con el fallecimiento de su esposo). En cambio, el 2,04 de este mes es superior al observado en el mes 35 de los mandatos de Mauricio Macri (1,77; +15,2%), Cristina Kirchner II (1,60; +27,0%) y Alberto Fernández (1,19; +71,1%).

En noviembre, los cinco componentes del ICG aumentaron respecto del mes previo: Honestidad se ubicó en 2,41 puntos (+1,4%), Capacidad para resolver problemas en 2,40 puntos (+5,6%), Eficiencia en 2,08 puntos (+4,5%), la Evaluación general del gobierno en 1,69 puntos (+3,6%) y Preocupación por el interés general en 1,60 puntos (+6,4%).

El promedio del ICG durante la gestión Milei desciende a 2,32 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios durante las dos presidencias anteriores (las de Mauricio Macri y Alberto Fernández) en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,43 y 1,83 puntos, respectivamente.

Para visualizar de manera más precisa la trayectoria del ICG durante el gobierno de Javier Milei, los siguientes gráficos muestran la evolución mensual del Índice, y de sus componentes, a partir de diciembre de 2015.

Género

La brecha de género de noviembre se ubica en 0,65 puntos, un leve aumento respecto de octubre. El ICG entre los hombres aumenta a 2,35 puntos (+8,7%), mientras que entre las mujeres se ubica en 1,70 puntos (-2,0%).

Edad

El segmento de personas de entre 18 y 29 años registró nuevamente el nivel más elevado del ICG en noviembre, con 2,23 puntos (-6,2%). Le sigue muy cercanamente el grupo de mayores de 50 años, que presenta un marcado aumento (2,20; +21,7%). Por último, el segmento de entre 30 y 49 años se ubica en 1,82 puntos (-7,2%).

Zona geográfica

En el plano geográfico, el ICG presenta nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior del país, con 2,27 puntos (+6,3%). Dentro del AMBA, los habitantes de la CABA se ubican en 1,95 puntos (+3,7%) y los del GBA en 1,59 puntos (-1,4%). Se amplía por segundo mes consecutivo la brecha interior-GBA.

Nivel de instrucción

En noviembre, los segmentos de educación terciaria y/o universitaria (2,06; -0,7%) y de nivel secundario (2,04; +11,3%) registran los niveles más altos de confianza en el gobierno. El mayor incremento del mes se observa en el segmento con instrucción primaria (1,67; +28,9%).

Víctimas de delitos

Al igual que en casi todos los meses anteriores, el ICG de noviembre fue mayor entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,14; +5,5%) que entre quienes dicen haberlo sido (1,70; -0,4%).

Perspectivas económicas

En noviembre se mantiene el patrón observado en los meses anteriores. El ICG alcanza su nivel más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,05; -1,0%). Para quienes creen que se mantendrá igual, el ICG de noviembre es de 2,73 puntos (+5,8%). Por último, el grupo que cree que la situación empeorará registra 0,43 puntos (+8,7%).

En resumen

El ICG de noviembre fue de 2,04 puntos, lo que representa un aumento de 4,1% respecto del mes anterior. El Índice disminuyó 17,5% en el año transcurrido desde noviembre de 2025. Los cinco componentes del ICG crecieron respecto de octubre.

La mayor parte del deterioro del ICG durante 2026 ocurrió entre enero y mayo, observándose desde entonces oscilaciones mensuales de magnitud modesta en torno de un valor de 2,00, compatibles con el error muestral, y sin una tendencia clara.

Los mayores incrementos se encuentran en el grupo compuesto por mayores de 50 años y en los segmentos con educación primaria o secundaria. El resto de las categorías presentaron variaciones de menor magnitud.