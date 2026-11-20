El presidente Javier Milei fue el principal orador de la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), dónde el eje central del evento giró en torno a construir un país libre de estas expresiones y conductas. “ Cuando nos quedamos callados frente a la discriminación, estamos resignando los fundamentos del Estado ”, dijo el mandatario

País. Javier Milei dijo que "está claro que hay gente que no llega a fin de mes"

En la Cena participaron más de 300 personas, según estimó Sabrina Ajmechet, presidente de FACA y el encuentro tuvo como lema “ Construyamos un país sin antisemitismo ”.

“El antisemitismo es el canario en la mina. Cuando aparece es porque los valores que sostiene una sociedad libre empiezan a debilitarse. Cuando nos quedamos callados frente al antisemitismo y a la discriminación, estamos resignando los fundamentos del Estado , que no solo protegen a las minorías, sino que nos protegen a todos y cada uno de nosotros”, sostuvo Milei

El Presidente sostuvo que “el antisemitismo nos afecta a todos. Los argentinos lo aprendimos de la peor manera. En la Embajada y en la AMIA murieron judíos y no judíos. Las bombas no le preguntaron a nadie en qué creía. Fue un ataque contra todo el país ”.

Reconocimiento a Javier Milei

Sabrina Ajmechet y Elisa Trotta, la diplomática y activista por los Derechos Humanos venezolana-argentina que oficia de vicepresidenta del FACA, reconocieron a Milei con una placa “por su compromiso en la lucha contra el antisemitismo”.

“FACA no es una institución judía; es una institución laica que entiende que la lucha contra el antisemitismo es un compromiso cívico de todos”, describió Trotta.

Por su parte Ajmechet había señalado también que “el 7 de octubre de 2023 se produjo la mayor masacre contra judíos desde la Shoá. Ese ataque brutal abrió la puerta de todos los demonios que pensábamos desterrados desde el Holocausto. Por arriba se vio el retorno del antisemitismo a la primera plana de la política mundial. Por abajo, volvió el miedo a ser judío. Estaban asesinando a judíos por ser judíos”.

Proyecto 2027 de FACA

El Foro presentó también su proyecto principal de 2027: está en pleno desarrollo un videojuego que busca llegar a escuelas no judías públicas y privadas de toda la Argentina y en el que se presentan distintas situaciones en las que se produce un acto antisemita.

El objetivo del juego, adelantó Elisa Trotta, es que adolescentes de entre 14 y 17 años puedan reconocer esos actos discriminatorios, que no los naturalicen y que puedan reflexionar sobre el impacto para los judíos y los no judíos.