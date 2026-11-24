En una nueva reunión de la mesa política, encabezada por Karina Milei, el Gobierno terminó de delinear la convocatoria formal para el período de sesiones extraordinarias. El oficialismo buscará avanzar con proyectos clave, entre ellos la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Karina Milei reunió nuevamente a la mesa política del Gobierno y avanzó en la definición de los detalles de la convocatoria a sesiones extraordinarias .

La convocatoria apunta a organizar el tratamiento de iniciativas centrales para el Ejecutivo, como la reforma electoral y el Presupuesto 2027 . El Gobierno dará a conocer este viernes el decreto formal de convocatoria , que establecerá un período de sesiones extraordinarias hasta el cierre de diciembre .

La reunión duró poco más de una hora y cuarenta minutos y se desarrolló en la antesala de una etapa clave para la agenda parlamentaria.

El Gobierno busca avanzar con la reforma electoral y el Presupuesto 2027, dos de los principales proyectos que pretende impulsar antes del cierre del período legislativo.

La reunión tuvo lugar en las oficinas del ex Ministerio del Interior y contó con la presencia de los principales referentes del oficialismo.

Entre ellos estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo. También participaron Eduardo “Lule” Menem, Ignacio Devitt, Fabián Fernández y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

A las 14.10, Bullrich se retiró de las oficinas del ex Ministerio del Interior para trasladarse al Senado, donde tenía agendada una reunión con la Pastoral Social por la Ley de Ludopatía. El objetivo es avanzar con el proyecto para llevarlo al recinto el próximo jueves.

El encuentro iba a comenzar a las 13, pero finalmente se postergó más de media hora. La demora se produjo porque algunos funcionarios participaron junto a Javier Milei de la reunión bilateral con el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, quien realiza una gira por la región que contempla visitas a la Argentina y Chile.

El encuentro se produjo una semana después de la última reunión del círculo más cercano al Presidente. El objetivo fue unificar criterios sobre la agenda parlamentaria y electoral, con la reelección de Javier Milei como principal horizonte político.

La agenda en el Congreso

La actividad parlamentaria comenzará este miércoles a las 15 con una instancia clave para el oficialismo: la presentación del primer informe de gestión de Diego Santilli ante el Senado.

El jefe de Gabinete deberá responder más de 1.200 preguntas de los distintos espacios políticos y aprovechará la exposición para repasar los resultados de la gestión libertaria y contrastarlos con el escenario que recibió al asumir.

Por otra parte, la administración libertaria intentará volver a impulsar el jueves la iniciativa que plantea cambios en la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto tiene media sanción del Senado, pero sufrió un traspié en la Cámara de Diputados la semana pasada. A su vez, el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027.

El eje central de la agenda del Gobierno será la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y comenzará a discutirse el próximo jueves en la Cámara Alta.

El llamado a sesiones extraordinarias contempla solo el mes de diciembre. Por eso, el bloque libertario intentará impulsar también el tratamiento de otras iniciativas que todavía no llegaron al recinto: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, relacionada con la causa Malvinas; el Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.