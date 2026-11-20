Tucumán: detuvieron a un chofer de una app de viajes por presunto abuso a una adolescente.

Un chofer de una plataforma de transporte , de 39 años , fue arrestado este jueves en la localidad tucumana de Banda del Río Salí , luego de ser denunciado por un presunto abuso sexual contra una menor de 14 años . El hecho habría sucedido el miércoles por la mañana.

En ese momento, la adolescente pidió un traslado en moto para asistir a una clase de Educación Física en el Complejo Ledesma . Según consta en la denuncia, el conductor se habría desviado del recorrido previsto y trasladado a la joven hasta un hotel alojamiento , situado en las inmediaciones del Parque 9 de Julio .

Cerca de las 10 , la madre de la menor tomó conocimiento de lo sucedido y la adolescente identificó al conductor como quien habría cometido el abuso. Posteriormente, la joven fue llevada al Hospital de Niños , donde recibió atención sanitaria y se ordenaron los estudios médicos y las evaluaciones periciales necesarias.

El caso fue denunciado ante la Comisaría Seccional 11° de la Unidad Regional Capital , tras lo cual la Justicia dispuso las medidas para dar con el paradero del sospechoso. Durante la noche del miércoles, agentes policiales se presentaron en la vivienda del hombre, aunque no lograron ubicarlo allí.

La familia de la víctima ataco físicamente al chofer

El hombre fue localizado durante la mañana de este jueves por familiares de la adolescente, quienes lo interceptaron alrededor de las 6.30 cuando abandonaba su domicilio y lo atacaron físicamente. De acuerdo con la información difundida por Canal 10 Tucumán, la agresión le ocasionó heridas en distintas zonas del cuerpo.

Frente a la casa del acusado se había congregado un grupo numeroso de personas cercanas a la víctima, que pretendían hacer justicia por mano propia y linchar al sospechoso. Ante esa situación, efectivos policiales se hicieron presentes y tomaron intervención para llevar al hombre hasta una dependencia policial.

La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Rodríguez, quien ordenó que el hombre permanezca detenido y solicitó el decomiso de la moto con la que realizó el traslado solicitado mediante la aplicación, además de su celular, las prendas de vestir y el calzado. Mientras tanto, la causa continúa su curso para establecer el grado de participación del acusado en el hecho.

Se espera que en las próximas horas sea presentado ante las autoridades judiciales, donde se le informarán formalmente las imputaciones en su contra.