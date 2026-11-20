Un zoológico ubicado en Montecarlo , Misiones , fue objeto de un allanamiento de la Policía Federal a raíz de varias denuncias que alertaban sobre posibles falencias en las condiciones de cuidado de los animales. En el operativo, los agentes identificaron alrededor de 400 animales.

Los oficiales comprobaron que los encargados del predio no contaban allí con los papeles necesarios para demostrar que su tenencia era legal ni con la autorización correspondiente para operar.

La inspección tuvo lugar en Zoobal Park , un espacio de ocho hectáreas emplazado a la vera de la Ruta Nacional 12 , que lleva más de 40 años en actividad.

En el lugar, los uniformados hablaron con dos hombres que aseguraron estar a cargo del zoológico y ser sus dueños. Al pedirles los comprobantes y permisos correspondientes, ambos reconocieron que no tenían los papeles requeridos dentro del predio.

El caso comenzó a raíz de una serie de denuncias y posteos en plataformas digitales que señalaban posibles casos de crueldad hacia los animales. Las acusaciones incluían ejemplares con signos de desnutrición, espacios de encierro demasiado pequeños, problemas edilicios, condiciones sanitarias deficientes y recipientes de agua deteriorados.

A su vez, agrupaciones defensoras de los animales y asociaciones especializadas en la recuperación de fauna silvestre habían puesto en duda la procedencia de algunos ejemplares y denunciado la ausencia de registros que justificaran su permanencia en el predio.

La inspección fue realizada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), mediante el área de Delitos Ambientales, y contó con la colaboración de efectivos de la División Unidad Operativa Federal de Eldorado.

Qué animales encontraron en el zoológico de Misiones

En el marco del operativo, se inspeccionaron alrededor de 400 ejemplares, de los cuales 252 corresponden a animales silvestres amparados por la Ley Nacional 22.421, que establece normas para la protección y conservación de la fauna.

El relevamiento incluyó pecaríes de collar y labiados, yacarés overos, yaguarundíes, hurones menores, caranchos, guacamayos, loros habladores y maitacas, muitús, corzuelas enanas y monos capuchinos, entre otros representantes de distintas especies de aves, mamíferos y reptiles.

De acuerdo con el acta de inspección, los ejemplares se encontraban repartidos en diferentes áreas del zoológico, cada uno en espacios separados.

Una vez que se notificó a la Justicia sobre lo constatado, se dispuso que los propietarios dispondrán de 20 días para entregar los permisos y registros exigidos, con el objetivo de demostrar que el establecimiento está autorizado a operar y justificar el origen y la posesión legal de todos los animales.