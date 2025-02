Un zoológico pintó burros con rayas blancas y negras para que parecieran cebras

El personal del zoológico defendió débilmente la decisión argumentando que el tinte utilizado no era tóxico y que no representaba un riesgo para la salud de los burros. Además, justificaron la medida señalando que las cebras, consideradas uno de los animales más peligrosos en los zoológicos debido a la cantidad de lesiones que causan a los humanos, no eran una opción viable para el parque. Sin embargo, estas explicaciones no han sido suficientes para calmar las críticas de activistas por los derechos de los animales, quienes han señalado que este tipo de prácticas pueden generar estrés y problemas de salud en los animales.