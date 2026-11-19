Este jueves 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil , una fecha destinada a concientizar sobre la importancia de proteger a niñas, niños y adolescentes. En Jujuy existen organismos y líneas gratuitas para solicitar orientación, recibir asistencia y denunciar situaciones de abuso.

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La prevención comienza con el diálogo familiar, la educación sobre el cuidado del cuerpo y la identificación de posibles señales de alerta. Sin embargo, los especialistas advierten que el abuso no siempre deja marcas físicas visibles y que los cambios de comportamiento deben ser evaluados cuidadosamente.

La psicóloga Jimena Alfaro le explicó a TodoJujuy.com que es importante prestar atención a las modificaciones emocionales y conductuales de los niños.

Entre las posibles señales se encuentran el aislamiento, el miedo repentino, las pesadillas, los cambios en el rendimiento escolar, la angustia frecuente y el rechazo hacia determinadas personas o lugares. También pueden presentarse conductas sexuales inadecuadas para la edad, retrocesos en hábitos adquiridos o molestias físicas que requieren atención médica.

Estas manifestaciones no confirman por sí solas la existencia de abuso, ya que pueden tener diferentes causas. Por eso, resulta fundamental buscar orientación profesional.

Qué hacer si un niño cuenta que sufrió un abuso

Ante una revelación, la principal recomendación es escuchar con tranquilidad, brindar contención y evitar culpabilizar al niño.

No se debe exigir que repita varias veces lo sucedido ni realizar interrogatorios. Tampoco corresponde intentar investigar personalmente el hecho. Es importante garantizar su seguridad y recurrir a profesionales especializados para que intervengan de manera adecuada.

El abuso sexual infantil también puede producirse en entornos digitales, mediante mensajes, solicitudes de imágenes íntimas o situaciones de explotación.

Dónde denunciar abuso sexual infantil en Jujuy

Es importante pedir ayuda.

Las familias pueden recurrir a distintos canales de asistencia:

Línea 102: servicio gratuito y confidencial de orientación y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, disponible las 24 horas.

Línea 137: brinda acompañamiento ante situaciones de violencia familiar y sexual. También recibe consultas por WhatsApp al 11-3133-1000.

Ministerio Público de la Acusación de Jujuy: recibe denuncias por delitos contra la integridad sexual. El sitio de denuncias es denuncias.mpajujuy.gob.ar.

Emergencias 911: para solicitar intervención policial ante situaciones de peligro inmediato.

Además, los hospitales y centros de salud pueden brindar atención médica y orientación.

La prevención requiere acompañamiento familiar, educación y compromiso institucional. Enseñarles a los niños que tienen derecho a establecer límites, respetar su intimidad y pedir ayuda a adultos de confianza son medidas fundamentales.

Ante cualquier sospecha, la recomendación es no minimizar la situación y buscar asistencia especializada para garantizar la protección de los niños.