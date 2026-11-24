El ministro de Economía, Luis Caputo , destacó la mejora mensual que mostró la actividad en septiembre y sostuvo que la tendencia-ciclo se ubicó por encima del nivel de diciembre de 2023, luego de que los datos disponibles dejaran a la economía con dos trimestres consecutivos de caída y en recesión técnica .

Economía. Argentina al borde de una recesión: qué significa para el bolsillo

“ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025 ″, comentó el titular del Palacio de Hacienda en X.

También hizo mención de la tendencia-ciclo del EMAE, un indicador que se mantuvo sin variaciones en relación a agosto, pero que “ se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023 ″. En ese caso el ministro analizó lo ocurrido en los últimos trimestres. De acuerdo con el Indec, la tendencia-ciclo registró ocho meses consecutivos sin variación, con una tasa de crecimiento mensual de 0 desde febrero.

Caputo explicó que, en relación a la publicación del mes pasado, “ las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente ”.

Así, y considerando las revisiones, “el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo”, apuntó.

El informe del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aclaró que no le corresponde definir si la economía argentina se encuentra en recesión técnica, luego de que los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostraran que la segunda caída trimestral consecutiva.

El EMAE de septiembre, difundido este martes, registró una suba mensual de 1,1% en la serie desestacionalizada. Sin embargo, el nivel de actividad se ubicó 1,2% por debajo del de septiembre de 2025 y acumuló un alza de 1% en lo que va del año.

El indicador que publicará el INDEC permitirá evaluar si la economía sigue cayendo. Cómo se relaciona con los precios y el trabajo.

Esa mejora mensual no alcanzó para revertir el resultado trimestral. El Producto Interno Bruto (PIB) ya había caído 0,6% entre abril y junio y, con los datos disponibles, el período julio-septiembre quedó por debajo del anterior. De este modo, se cumplieron las condiciones que en el debate público se asocian con una recesión técnica.

La confirmación oficial llegará el 16 de diciembre, cuando se publique el dato del PIB del tercer trimestre. Para que ese número evitara el escenario recesivo, el organismo debería aplicar revisiones de gran magnitud sobre los datos ya informados. En septiembre, además, solo cinco de las 15 ramas relevadas crecieron en la comparación interanual, mientras que las otras diez retrocedieron.

“Ante la cantidad de consultas recibidas, el Indec aclara que no es función de este Instituto determinar si la economía se encuentra en recesión”, señaló la entidad frente a ese escenario.

El organismo agregó que la identificación de una recesión “requiere evaluar múltiples dimensiones de la actividad económica, no un único indicador”. Es decir, el dato del PIB, por sí solo, no alcanza para emitir ese diagnóstico.