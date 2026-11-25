Conmoción en La Rioja: investigan un femicidio seguido de suicidio tras una celebración familiar.

La tranquilidad de Patquía, localidad del departamento Independencia, en La Rioja , se vio interrumpida por un trágico suceso que conmocionó a sus habitantes y que es investigado como un posible femicidio seguido de suicidio.

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En la vivienda encontraron los cuerpos de Clide del Rosario Paredes , de 30 años, y Lucas Ezequiel Nieto , de 37. Los dos tenían heridas de arma de fuego.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio . Según las primeras averiguaciones, el hombre, integrante de la fuerza policial , habría empleado su arma reglamentaria para asesinar a la mujer y después se habría quitado la vida .

La pareja había compartido el domingo un festejo familiar por una comunión y volvió a su domicilio durante la madrugada del lunes, cerca de las 5. Sin embargo, alrededor de las 9, el padre del hombre se acercó a la vivienda y descubrió la trágica escena.

Los cuerpos fueron llevados a la Morgue Judicial, donde se llevaron adelante las autopsias para establecer las causas de muerte.

El médico forense Alberto Zalazar confirmó que ambos presentaban traumatismos de cráneo como consecuencia de disparos de arma de fuego.

Con los informes forenses ya agregados a la causa y las pericias finalizadas, se autorizó la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Ahora, los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y confirmar cómo fue la secuencia del hecho.

Qué dijeron las autoridades policiales

Tras la conmoción que generó el caso, integrantes de la cúpula policial brindaron una conferencia de prensa para referirse al hecho. Participaron el comisario inspector Roger Aníbal Villegas Yompar y los comisarios mayores Martín Mauricio Agüero y Alejandro Quinteros.

En el contacto con los medios, los funcionarios policiales dieron a conocer los nombres de las personas fallecidas y precisaron que ningún menor se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el hecho.

Durante la conferencia también se refirieron al desempeño del hombre dentro de la fuerza policial. Quinteros señaló que, de acuerdo con los registros oficiales, Nieto no tenía antecedentes vinculados con problemas psicológicos ni comportamientos irregulares.

“Todos los caminos indican que se trata de un femicidio, pero no podemos ratificarlo ahora. Hay una investigación en curso, aunque todo nos lleva hacia ese camino”, sostuvo Quinteros al finalizar la conferencia.

La causa quedó a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flaminí, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Como parte de la investigación, se dispuso el peritaje de los celulares de las víctimas y una serie de estudios criminalísticos que permitan reconstruir sus movimientos y determinar cómo se desarrollaron las horas previas al hecho.